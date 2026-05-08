Apple разрабатывает iPhone с голографическим дисплеем: что о нем известно

Новый тип экранов отображает объемное изображение без специальных очков или гарнитуры.

В ближайшие годы iPhone могут получить принципиально новые экраны – голографические панели производства Samsung, способные формировать объемное 3D-изображение. Об этом сообщает портал MacRumors.

В цепочке поставок и среди инсайдеров появились обсуждения устройства под кодовым названием, которое неофициально называют "Spatial iPhone". Главная идея – экран нового типа, который способен создавать ощущение глубины и 3D-объектов без очков или гарнитуры.

Суть технологии в том, чтобы картинка воспринималась как трехмерная и меняла ракурс в зависимости от того, под каким углом на нее смотрят. То есть экран будет создавать иллюзию объектов, выходящих за пределы дисплея, а пользователь сможет разглядывать их с разных сторон.

По предварительным данным, экран также будет поддерживать разрешение 4K для обычных 2D-задач, а новый эффект голографической глубины будет активироваться по необходимости. Это называют принципом "Zero Clarity Loss" – попыткой избежать ухудшения качества изображения, характерного для старых 3D-экранов с линзовыми решетками.

Проект находится пока что на ранней стадии исследований и разработок. Ориентировочные сроки появления подобных технологий в смартфонах – не раньше 2030 года.

Как подчеркивает MacRumors, интерес Apple к голографическим и 3D-экранам без очков не утихает уже почти два десятилетия. Еще в 2008 году яблочный бренд подавал патент на систему автостереоскопического экрана с отслеживанием положения пользователя. А в 2014 году появлялись первые слухи о создании 3D-дисплея для iPhone.

Все слухи и утечки указывают, что этой осенью главным анонсом от Apple станет первый складной iPhone с полностью гладким экраном без заметной складки на месте изгиба. По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов.

А в ближайшие месяцы Apple представит iOS 27, которая станет первой мобильной операционной системой с прицелом на складной формат.

