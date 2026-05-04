Некоторые профессии в Украине считаются особенно вредными для здоровья,

Для выхода на пенсию в 60 лет украинским пенсионерам нужен минимальный страховой стаж, который составляет 33 года. Однако представителям некоторых профессий посчитают год работы как два, поэтому фактически им можно проработать меньше. Такая льгота обычно предоставляется украинцам, которые работали во вредных для здоровья условиях.

Мы разобрались, кому полагается двойной стаж для пенсии в Украине. Важно отметить, что для реализации этого права нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд. Украинцы, которые не знают об этом, не используют льготу в полной мере.

Какой стаж засчитывается в двойном размере

Как сообщает ПФУ, льготу имеют украинцы, которые работали в сложных и экстремальных условиях. Двойной стаж работы начисляется в таких случаях:

подземная работа (шахты, метрополитен, строительство подземных коммуникаций и укрытый);

(шахты, метрополитен, строительство подземных коммуникаций и укрытый); труд на Крайнем Севере или в высокогорных территориях;

или в высокогорных территориях; военная служба в зоне боевых действий и АТО, выполнение военнослужащими особенно опасных заданий;

в зоне боевых действий и АТО, выполнение военнослужащими особенно опасных заданий; работа с радиацией , ядовитыми веществами , сильным шумом и вибрацией;

, , и вибрацией; длительные рейсы на морском флоте;

ликвидация аварий и катастроф, стихийных бедствий, а также работа в Чернобыльской зоне отчуждения.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно подать в ПФУ документы, доказывающие опыт работы в указанных сферах.

Также в число тех, кому засчитывается стаж в двойном размере, входят некоторые медики. Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Два года стажа за один получат врачи, которые проработали в:

туберкулёзных отделениях;

психиатрических и психоневрологических кабинетах;

кабинетах инфекционных заболеваний;

психиатрической скорой помощи.

Ранее, до 2004 года, в Украине также действовала статья 60 Закона "Про пенсионное обеспечение". Она позволяла засчитать трудовой стаж год за два врачам, которые работали в отделениях реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии, а также в заведениях с лечением пациентов с ВИЧ/СПИД. Данная норма отменена в 2004 году, поэтому полученный после этого года стаж принимается по общим правилам.

Кто имеет право на тройной стаж

Помимо такого явления, как стаж год за два, в Украине также могут засчитать год за три. Такая уникальная льгота действует для военнослужащих, которые пребывали в зоне боевых действий. Как объяснили в Минобороны, пенсионный стаж военных засчитывается в формате "один месяц за три". Это значит, что 12 месяцев службы на фронте приравниваются к трем годам для назначения пенсий.

Доказательством в данном случае могут послужить приказы про отправку на службу в зону боевых действий, или выписки из военной части. Именно такие бумаги нужно подать в Пенсионный фонд.

