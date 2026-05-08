Цены на АЗС изменятся: эксперт обнадежил прогнозом стоимости бензина и дизельного топлива

Стоимость топлива будет снижаться так быстро, насколько это позволит ситуация.

Цены на топливо на заправках в Украине резко пойдут вниз, некоторые виды могут подешеветь на 7 грн/л или даже больше. Об этом сообщил в Facebook директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

"Водителям приготовиться! Завтра начинаются отгрузки дизельного топлива оптом по 74 грн/л, это соответствует 80-82 грн/л на АЗС в течение 7-10 дней. Для справки, средняя цена на дизель сегодня 89 грн/л", - пишет Куюн.

Причина, по словам эксперта, традиционная - разворот мирового рынка.

"Эти качели с изменением прогнозов - прекрасная иллюстрация того, что происходит. И если для нас это просто развлечение, то многие трейдеры сейчас тихонько плачут в углу, потому что на пике накупили топлива, как дурак мыла", - иронизирует Куюн.

Специалист отмечает, что кризис с подорожанием топлива не принес никому ни денег, ни удовольствия.

"Рынок перевернулся с ног на голову, "Укрнафта" увеличила продажи за 2 месяца в 1,5 раза и с третьего месяца в рейтинге розничных продавцов топлива поднялась на первое место. Это означает, что все остальные потеряли объемы. Следовательно, борьба за каждый литр будет еще жестче. Это и является залогом максимально быстрого снижения цен настолько, насколько это только возможно", - уверен эксперт.

В то же время Куюн отмечает, что уже утром 8 мая появились новости о подорожании нефти, поэтому не исключает, что в понедельник прогнозы снова придется переписывать.

Цены на топливо в Украине - последние новости

В четверг, 7 мая, АЗС переписали ценники: 95-й бензин в среднем подорожал на 14 копеек - до 73,35 грн/л, дизельное топливо - на 4 копейки, до 88,91 грн/л. Стоимость автогаза не изменилась.

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин ответил, когда на АЗС Украины подешевеет топливо. Он отмечает, что сети АЗС не могут мгновенно отреагировать на обвал мировых цен на нефть. По его словам, снижение цен не произойдет раньше понедельника.

