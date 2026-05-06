Чтобы куры не болели из-за вредных насекомых, курятник нужно обработать весной.

Если вы содержите домашнюю птицу, то не забывайте дезинфицировать курятник. Со временем в нем заводятся вши, блохи, пухоеды и другие опасные насекомые. Из-за этих вредителей несушки становятся истощенными и ослабленными, а в худших случаях даже могут погибнуть. Дезинфекция должна проводиться минимум раз в год, а лучше дважды - весной и зимой. При этом средство, чем обработать курятник от паразитов советуют опытные фермеры, скорее всего уже есть в вашем доме.

Май считается идеальным месяцем для уборки сельскохозяйственных помещений. Сейчас в курятниках тепло и влажно, поэтому насекомые плодятся в огромных масштабах. Если провести обработку в конце весны, то удастся уничтожить большое количество паразитов.

Перед тем, как проводить дезинфекцию в курятнике, сначала его нужно тщательно убрать. Из пола удалите подстилку, помет и любую накопленную грязь. В гнездах для несушек соберите старую солому. Подметите помещение с помощью метлы, не забывая про труднодоступные места.

Затем помещение посыпают инсектицидом. Отличное средство, чем обработать курятник от блох и вшей, это обычная гашеная известь. Такое вещество есть почти в любом хозяйстве, поскольку применяется и в строительстве, и в огороде. Оно впитывает из помещения неприятные запахи и излишнюю влагу, а также уничтожает блох, пухоедов и клещей.

Применяется известь очень просто: рассыпьте её по всему полу равномерным слоем, особенно в углах и других труднодоступных местах. Также известковой краской красят стены и потолок помещения.

Ещё одно популярное средство, чем обработать курятник, это уксусный раствор. Смешайте яблочный уксус с водой в соотношении 1:1. Такой жидкостью протрите полки, насесты, кормушки и куриные гнезда.

Чтобы вредители не вернулись на участок после обработки, можно дополнительно применить растения, которые отпугивают насекомых своим запахом. Хорошо подойдут пижма, полынь и полевая ромашка. Цветы засушивают, связывают в небольшие букеты, после чего раскладывают по полу и подвешивают к потолку.

Когда дезинфекция курятника народными средствами закончена, посыпьте пол свежей подстилкой, в идеале - пшеничной соломой. Не забудьте заменить наполнитель в гнездах. В поилку налейте чистую воду, расставьте ванночки с сухим песком. После этого можно запускать куриц. Со временем вы заметите, что птицы стали здоровее и активнее, набрали массу и несут гораздо больше яиц.

