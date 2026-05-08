Не для семей с детьми: кинолог перечислил три породы собак, которых не рекомендуется заводить

По мнению дрессировщика, есть определенные породы, которые не подходят для семей, желающих завести домашнего питомца.

Многие граждане держат дома домашних животных, и самыми популярными выборами, как и раньше, остаются собаки и кошки. Известный дрессировщик поделился, что есть определенные породы собак, которых он не рекомендует, пишет Click.

Эксперт по поведению собак Гаррет Винг, имеющий не менее 20 лет опыта работы с ними, работал на протяжении своей карьеры как с обычными собаками, так и с животными, специально обученными для полиции или соревнований.

Первая из трех пород собак, которые эксперт не рекомендует семьям, очень известна. В частности, речь идет о собаках породы тибетский мастиф.

"Начиная с третьего места, тибетский мастиф – это настоящий собачий монстр, способный убить целую стаю волков. Так что, считаете ли вы, что вам нужно такое в вашем доме, рядом с вашими маленькими детьми? Не обязательно. Они также известны тем, что очень упрямы и их трудно дрессировать. Хорошие животные, но, вероятно, не для вас", – отметил дрессировщик.

Другая порода, которую он не рекомендует, – немецкий дог, известный также как большой датский дог.

Винг поделился, что хотя это и кроткий животные, проблема заключается в том, что эта собака слишком большая, поэтому придется изменить расположение мебели и даже приобрести некоторые предметы большего размера.

Последняя порода, которую Винг не рекомендует, – это та, которую исторически использовали для охраны овечьих стад.

"И, наконец, но отнюдь не в последнюю очередь, мы говорим о породе собак номер один, которую мы не рекомендуем семьям: кане корсо. Она слишком сложна для примерно 99,9% людей, и это говорим мы, не только как профессиональные дрессировщики, но и как владельцы кане корсо", – рассказал кинолог.

