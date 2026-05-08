Граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, имеют право на целый ряд видов помощи.

Тысячи украинцев пострадали в результате взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа нанесла непоправимый ущерб их здоровью, поэтому такие лица имеют право на льготы для чернобыльцев. К тому же им могут начислить немало выплат и компенсаций, но для этого нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд. О том, какие выплаты чернобыльцам 2026 существуют, эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.

Сколько получают чернобыльцы в Украине

Как объясняет эксперт, есть перечень из 14 видов выплат, которые распределены по определенным категориям чернобыльцев (всего категорий три – I, II, III). Речь идет о следующих выплатах:

Ежемесячная компенсация за питание (категориям I и II). Это небольшая сумма – в среднем 300-500 гривен.

(категориям I и II). Это небольшая сумма – в среднем 300-500 гривен. Ежегодная помощь на оздоровление ( для I, II, III категорий и детей с инвалидностью). Лица с инвалидностью (I категория) могут получить денежную компенсацию, если не воспользовались санаторно-курортным лечением (выплачивается в случае отказа от путевки за год, предшествующий выплате).

для I, II, III категорий и детей с инвалидностью). Лица с инвалидностью (I категория) могут получить денежную компенсацию, если не воспользовались санаторно-курортным лечением (выплачивается в случае отказа от путевки за год, предшествующий выплате). Работающим чернобыльцам доплачивают надбавку за работу на территории с радиоактивным загрязнением . Выплаты получают те, кто работает в зонах отчуждения или отселения. Такие лица также имеют право на оплачиваемый дополнительный отпуск – раз в год 14 рабочих дней сверх нормы с сохранением зарплаты.

. Выплаты получают те, кто работает в зонах отчуждения или отселения. Такие лица также имеют право на оплачиваемый дополнительный отпуск – раз в год 14 рабочих дней сверх нормы с сохранением зарплаты. Ежемесячная компенсация семьям на детей, проживающих и обучающихся на территориях, загрязненных радиацией (денежная помощь на каждого ребенка).

(денежная помощь на каждого ребенка). Выплаты на питание детей в детских садах и школах (если ребенок не питается в учебных заведениях, родителям выплачивают денежную компенсацию).

(если ребенок не питается в учебных заведениях, родителям выплачивают денежную компенсацию). Ежемесячная денежная помощь на ребенка до достижения им трехлетнего возраста в случае установления у него инвалидности, связанной именно с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

в случае установления у него инвалидности, связанной именно с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Единовременная компенсация за вред, причиненный здоровью ребенка (при установлении инвалидности).

(при установлении инвалидности). Единовременная компенсация семьям в связи с потерей кормильца , если его смерть непосредственно связана с Чернобыльской катастрофой (выплачивается родителям или супруге/супругу умершего).

, если его смерть непосредственно связана с Чернобыльской катастрофой (выплачивается родителям или супруге/супругу умершего). Ежемесячная компенсация в связи с потерей кормильца . Размер доплаты к пенсии чернобыльцам рассчитывается на каждого нетрудоспособного члена семьи, находившегося на иждивении погибшего.

. Размер доплаты к пенсии чернобыльцам рассчитывается на каждого нетрудоспособного члена семьи, находившегося на иждивении погибшего. Помощь эвакуированным из зоны радиационного загрязнения или тем, кто самостоятельно оттуда переселился. Это единовременная денежная выплата в связи с переездом на новое место жительства.

из зоны радиационного загрязнения или тем, кто самостоятельно оттуда переселился. Это единовременная денежная выплата в связи с переездом на новое место жительства. Взрослые, ставшие инвалидами в результате катастрофы на ЧАЭС, получают единовременную компенсацию за вред, причиненный здоровью (размер выплаты зависит от группы инвалидности).

(размер выплаты зависит от группы инвалидности). Повышенные стипендии и доплаты студентам-чернобыльцам (при обучении в государственных учебных заведениях).

и доплаты студентам-чернобыльцам (при обучении в государственных учебных заведениях). Если лица переселились из зоны отчуждения или были эвакуированы, они имеют право на возмещение расходов на перевозку имущества , осуществленную автомобильным или железнодорожным транспортом.

, осуществленную автомобильным или железнодорожным транспортом. Компенсация расходов на проезд (для I и II категории). Раз в год возмещается полная стоимость проезда из любого населенного пункта Украины – туда и обратно, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом.

Большинство размеров выплат и порядок их осуществления регулируются постановлением КМУ № 1210 от 23.11.2011 (с изменениями и дополнениями), определяющим размеры пенсионных выплат для ликвидаторов и потерпевших. С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) администрирует 14 видов выплат, связанных с Чернобыльской катастрофой, в рамках экспериментального проекта (постановление КМУ №766).

Многие суммы не индексировались годами и на данный момент являются символическими – от 90 до 500 гривень. Наиболее весомыми являются размеры компенсации питания и оплата дополнительного отпуска.

Как оформить чернобыльские выплаты

Заявление на оформление выплат можно подать тремя способами:

Дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг ПФУ, но для этого понадобится электронный ключ (ЭЦП). Лично, обратившись в любой Сервисный центр Пенсионного фонда (независимо от места регистрации). Обратиться в Центр предоставления административных услуг, который имеет соглашение с Пенсионным фондом.

Если лицо лично придет в Сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦНАП, заявление можно будет заполнить на месте.

Ежемесячные денежные выплаты чернобыльцам в Украине оформляются на основании следующих документов: паспорт, идентификационный код, удостоверение лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, справка об установлении инвалидности (если есть), а также реквизиты банковского счета, на который должны начисляться выплаты.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

