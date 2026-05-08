Образ мака часто встречается в фольклоре как символ смерти и войны.

С 2014 года красный мак стал в Украине официальным символом памяти жертв Второй мировой войны и Дня памяти и победы над нацизмом, который отмечают 8 мая. Постепенно он вытеснил советскую символику – прежде всего георгиевскую ленту, – сместив акцент с героизации войны на память о погибших и трагедию человеческих потерь.

Разберемся, почему именно мак стал символом Дня памяти во многих странах мира и с чем ассоциировался цветок исторически.

Что значит символ мака – как он связан с войной

На протяжении тысячелетий мак все теснее связывался с образом войны, смерти и памяти о погибших, но мы начнем с самой известной истории.

Видео дня

Почему мак – символ памяти

Символом памяти мак стал прежде всего благодаря поэзии. После Первой мировой войны широкую известность получило стихотворение канадского военного врача Джона Мак-Крея "На полях Фландрии", в котором среди солдатских могил росли алые маки.

Позже американская преподавательница Джорджия Мойна Майкл вдохновилась этим стихотворением и написала свое, "Мы сохраним веру", а также публично пообещала, что будет всегда носить на одежде красный мак, в память о погибших. Эта идея быстро разошлась в прессе, и уже к 1920 году Американский легион, а за ним и другие мировые организации ветеранов официально признали красный мак символом памяти солдат Первой мировой.

Почему мак – символ войны

Впрочем, неспроста Джон Мак-Крей упомянул этот цветок в своем стихотворении – ведь с войной он связан не только символически, но и вполне буквально. Дело в том, что семена мака могут десятилетиями сохраняться в почве и прорастают лишь тогда, когда землю вскрывают и на нее попадает прямой солнечный свет. А именно это и происходит во время войны: артиллерийские обстрелы, пули, снаряды и окопы все время перекапывают землю, так что места битв с солдатскими могилами всегда первыми покрывались ярко-красными цветами.

Подобные явления замечали и прежде – после крупных и кровопролитных сражений XVIII–XIX веков, особенно в местах активного применения артиллерии, так что мак задолго до Первой мировой ассоциировался с последствиями войны.

Красный мак – символ в культуре и фолькльоре

Но и на этом история символики мака не заканчивается. Еще до появления артиллерии этот цветок у разных народов нередко имел негативные коннотации – прежде всего из-за его медицинского применения.

Почему мак – символ смерти

Символом смерти мак стал еще в древности. Более пяти тысяч лет из него изготавливали опиум – дорогое и сильное обезболивающее, которое часто давали смертельно раненым и тяжело больным, чтобы облегчить страдания в последние часы жизни.

Более того, в древнегреческих мифах маки росли у дома Морфея, бога снов. Его отец, Гипнос, был родным братом Танатоса – бога смерти, так что весь их род относится к так называемым "хтоническим божествам", связанным с царством Аида. И соответственно, Морфей, по легендам греков, часто появлялся как в простых снах людей, так и в предсмертных, знаменуя "вечный сон".

Почему мак – символ Украины

В Украине символизм мака тоже был давно известен, особенно среди казаков, непрестанно участвующих в войнах. А современный его вид был создан в 2014 году харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным по инициативе Украинского института национальной памяти.

По форме он одновременно напоминает цветок мака и след от пулевого отверстия, передавая тем самым главный смысл символа: не героизация войны, а напоминание о человеческих потерях и цене, которую за них приходится платить.

Ранее мы выпустили материал с поздравлениями и открытками на День победы и примирения 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: