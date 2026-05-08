В Чернобыльском лесу во время пожара спасли олененка, который занесен в Красную книгу

Животное обнаружили на выжженной земле в Зоне отчуждения.

Во время ликвидации масштабного пожара в Чернобыльском лесу удалось спасти краснокнижного лосенка. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Беззащитное испуганное животное, потерявшее маму в огненной стихии, встретили пожарные во время ликвидации пожара и провели настоящую спецоперацию по спасению", - говорится в сообщении.

В связи с этим лосенка напоили водой, окружили заботой и, проконсультировавшись с представителями лесничества, зоологами и ветеринарами, передадут его специалистам.

"Мы не оставим без внимания нашего маленького друга и будем держать вас в курсе дальнейших событий", - добавили в сообщении.

Вместе с тем, ликвидация пожара в Киевской области продолжается.

В частности, спасатели работают в усиленном режиме, локализуя очаги возгорания и предотвращая дальнейшее распространение огня.

Как сообщает ГСЧС Киевской области в 13:40 в Telegram, спасенного маленького лосенка передали экологам.

"Животное в безопасности и под присмотром специалистов получит все необходимое для жизни", - говорится в сообщении.

Также спасатели обнародовали новое видео с лосенком.

Впоследствии в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике добавили, что новорожденного лосенка спасатели обнаружили среди пепла и горького дыма, прямо на горелище. Рядом с детенышем не было мамы, предполагается, что она убежала от огня или погибла во время пожара.

Малыш был истощен, дезориентирован и, вероятно, отравился дымом. После спасения животное будет направлено в специализированное ветеринарное учреждение, где за его состоянием будут следить специалисты. Подчеркивается, что все необходимые меры будут проводиться с соблюдением требований природоохранного законодательства, а также правил и норм радиационной безопасности.

Пожар в Чернобыльской зоне - что известно

Как сообщал УНИАН, возле Чернобыля бушует масштабный лесной пожар. Сильный ветер и сухая погода осложняют ситуацию с его ликвидацией. Также минная опасность на отдельных участках территории существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению.

В то же время радиационная обстановка на севере Киевской области остается стабильной.

Вас также могут заинтересовать новости: