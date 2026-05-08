Бюджет РФ трещит по швам: дефицит уже в полтора раза превысил годовой план

В 2025 году бюджетный дефицит почти в 5 раз превысил первоначальный план властей.

Дефицит федерального бюджета РФ снова вырос, в полтора раза превысив годовой план. Об этом пишет The Moscow Times.

Дыра в бюджете за январь-апрель составила 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, что почти на 3 триллиона рублей выше уровня прошлого года. Годовой план предусматривает дефицит в 3,79 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Экономисты не верят, что Минфин уложится в годовую планку расходов, ожидая новых налоговых инициатив. В законе о бюджете-2026 заложено увеличение расходов на 2,7% по сравнению с прошлым годом.

Видео дня

Центробанк в конце апреля указал на рост рисков со стороны бюджета РФ, предупредив об ужесточении денежно-кредитной политики в случае роста расходов и первичного дефицита.

В 2025 году бюджетный дефицит почти в 5 раз превысил первоначальный план властей, став рекордным с 2020 года в процентном отношении к ВВП – 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.

Экономика России – другие новости

Темпы роста российской экономики в этом году будут ниже, чем ожидалось, а инфляция – выше, рассказал финансовый директор "Сбербанка" Тарас Скворцов. Впервые с 2022 года в РФ сокращаются объемы бизнеса – на 2,2% по итогам первого квартала.

Российская экономика завершила первый квартал 2026 года в минусе. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года, и, как следствие, экономика потеряла треть роста, показанного в прошлом году (1%).

Вас также могут заинтересовать новости: