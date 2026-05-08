Владимир Кличко на мероприятии в Гамбурге, собравшем десятки тысяч европейцев, призвал поддерживать Украину 'не только на словах'

Владимир Кличко призвал европейцев продолжать поддерживать Украину. Об этом он заявил на международном фестивале Online Marketing Rockstars, который в этом году собрал в Гамбурге более 70 тысяч предпринимателей, руководителей технологических гигантов и инфлюенсеров.

"Война в Украине показывает миру, кем мы, украинцы, являемся на самом деле: стойкими, изобретательными, высокоцифровыми – и глубоко европейскими в нашей любви к свободе и демократии. Пожалуйста, продолжайте поддерживать Украину. Не только словами, но и вниманием, технологиями и солидарностью. Наше общее будущее зависит от того, будем ли мы активно защищать свободу. Спасибо аудитории и всей команде OMR за приглашение, беседы и эту уникальную платформу", – сказал Владимир Кличко.

Он отметил, что OMR – это ключевое мероприятие в Европе, где обсуждаются инновации и их ответственное распространение.

"Гамбург для меня всегда как второй дом. Поэтому выступление на сцене и в подкасте с Паулем Ронцгаймером на фестивале этого года, а также личная встреча с Филиппом Вестермайером были еще более особенными. OMR – это гораздо больше, чем просто фестиваль. Это место, где охват встречается с ответственностью, а инновации – с ценностями. Именно в этом сейчас нуждается Европа", – отметил Владимир Кличко.

Напомним, OMR (Online Marketing Rockstars) – это ведущая немецкая платформа для цифрового маркетинга и технологий, базирующаяся в Гамбурге. Она стала ключевым местом встречи для профессионалов digital-сферы в Европе. Это смесь бизнес-конференции, выставки (Expo) и концертов. Здесь выступают мировые звезды маркетинга, руководители тех-гигантов и инфлюенсеры.

