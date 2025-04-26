Бари: уютная приморская жемчужина на юге Италии, в которую невозможно не влюбиться

Италия – безумно популярная среди туристов страна, и этот факт пугает многих путешественников. Однако там есть много мест, которые еще не стали жертвами чрезмерного туризма. УНИАН.Туризм познакомит читателей с уютным городом Бари, который точно приятно удивит посетителей.

Выбор нами города Бари как места отдыха в Италии был в определенной степени случайным. До какого-то момента мы о нем вообще ничего не знали, пока пару лет назад он не попал в поле зрения благодаря очень дешевым билетам из Румынии. Впрочем, тогда не сложилось. Но, планируя отпуск на март 2025 года "где-то в Европе, где теплее, чем в Украине", мы снова вспомнили о Бари – ведь авиабилеты туда из Польши были одними из самых дешевых по Европе.

Уже после того все больше на глаза нам стали попадаться всевозможные туристические материалы в иностранных СМИ, описывающие Бари и вообще весь регион Апулия, главным городом которого он является, как одно из самых перспективных направлений для итальянских каникул в этом году – хотя еще пару десятков лет назад город считался одним из самых преступных в Италии.

Более того, уже прибыв в Бари, мы получили сообщения от нескольких знакомых, которые уже успели побывать в этом регионе – все были в восторге и засыпали нас советами, что там стоит обязательно посетить-попробовать. Впрочем, как оказалось, успеть все это за шесть дней нашего отпуска было просто нереально (так что, пожалуй, придется возвращаться – и мы абсолютно не против).

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Когда лучше всего ехать в Бари

На самом деле Бари комфортно посещать в течение всего года, но здесь уже стоит учитывать цель вашей поездки, бюджет и (не)желание пересекаться с большим количеством других туристов.

Итак, для бюджетных туристов лучше всего подойдет период с ноября по март, что здесь считается низким сезоном. Да, в это время в Апулии довольно прохладно и точно нельзя купаться в море, однако также это означает меньшие толпы и, соответственно, более низкие цены на жилье. Кроме того, именно в это время в регионе проводится много фестивалей, и туристы имеют уникальный шанс отпраздновать их "как местные".

Например, мы посещали Бари во второй половине марта. В это время здесь уже было достаточно тепло (днем температура достигала комфортных +20 градусов, а ночью опускалась до +12), чтобы до ночи гулять вдоль набережной, дыша морским воздухом. При этом фактически ежедневно в Бари шли дожди. Причем погода могла кардинально меняться в течение дня по несколько раз – от солнца и тепла до ливня и ветра, а, соответственно, и одежда должна быть соответствующая.

Из плюсов – в местных заведениях можно было легко найти место, а улицы были в основном заполнены местными, которые бежали по своим делам. Впрочем, такая ситуация была только в будние дни. На выходные же центр Бари захватили туристы выходного дня, в основном, итальянцы из соседних городов или регионов.

Между тем, лучшим временем для посещения Бари в плане погоды считается период с апреля по июнь, когда здесь уже тепло, но не слишком, а дождей гораздо меньше. Если же приехать на Пасху, то можно стать свидетелем нескольких необычных местных обычаев.

А вот для любителей пляжного отдыха лучше всего подходит июль-август (хотя купаться в море можно начинать с конца мая) – здесь жарко и солнечно, но благодаря морскому бризу жару легче выдерживать.

Впрочем, с апреля по август следует быть готовым к большим толпам на самых популярных локациях и на пляжах, с местами в ресторанах и кафе также может быть сложнее.

В то же время сентябрь-октябрь радует туристов мягкой погодой, свежими фруктами и молодыми винами. А поскольку как итальянцы, так и зарубежные гости в этот период возвращаются к учебе в школах и университетах, то и толп уже не будет.

Как добраться до Бари

Поскольку Апулия сейчас активно продвигает себя как перспективное туристическое направление на замену более переполненным городам, через аэропорт Бари летает немалое количество доступных по цене авиарейсов, в том числе от лоукостеров Ryanair и Wizz Air из соседних с Украиной стран – Польши, Румынии, Венгрии и Молдовы.

Сам аэропорт Бари имени Кароля Войтылы (к слову, названный в честь Папы Иоанна Павла II) расположен всего в 8 километрах от центра Бари, и добраться туда можно довольно легко общественным транспортом. Те, кто спешит и готов переплатить, могут поехать на поезде (в пути проводит 20 минут, а стоит 5,10 евро) или шаттл-басом (30 минут за 5 евро). Более экономные туристы могут воспользоваться общественным автобусом номер 16, который за 50 минут довезет их до центра города – билет стоит 1 евро, если брать в кассе, или 1,5 евро, если у водителя (но нужно иметь точную сумму наличными). Такси от аэропорта до центра города в среднем стоит 30 евро.

Где остановиться в Бари

Туристам в Бари доступны около тысячи вариантов размещения, цены на которые стартуют от 60 евро за ночь в двухместных апартаментах. Большинство из таких частных предложений расположены неподалеку от пляжа Pane e Pomodoro и примерно в 1,5-2 километрах от исторического центра, куда можно пройти вдоль прекрасно обустроенной живописной набережной.

Это отличный вариант для тех, кто приезжает в город за пляжным отдыхом и хочет держаться подальше от шума туристической части города. Именно в одном из таких помещений останавливались и мы – в городском районе Japigia, где преобладает послевоенная застройка. В апартаментах было все необходимое для комфортного проживания в течение наших шести дней в Бари – от кухонной посуды до зонтика.

Цены в отелях эконом-класса в Бари стартуют от 100 евро за ночь в двухместном номере, тогда как проживание в более современных четырехзвездочных отелях будет стоить уже от 160 евро за ночь. Есть в городе и пара люксовых отелей, где одна ночь обойдется в несколько сотен евро.

Конечно, есть в Бари и другие районы – как совсем новые спальные с современной застройкой, так и менее привлекательные привокзальные или на окраинах. Но вам во время посещения города совсем не обязательно туда отправляться без надобности.

Что поесть в Бари

Кухня Апулии в первую очередь известна свежими овощами и фруктами, сырами, морепродуктами, оливковым маслом и винами. Большинство местных блюд – довольно простые на первый взгляд, но при этом невероятно вкусные. Собственно, итальянцы убеждены, что поскольку местные продукты сами по себе весьма вкусные, нет необходимости перезагружать их сложными рецептами, достаточно просто добавить специй. И, правда, в Италии работает некая гастрономическая мистика – хотя основу местной кухни составляют мучные изделия, вы не набираете там вес так, как, например, в том же Кипре или Грузии.

Итак, какие продукты стоит обязательно попробовать в Бари:

1. Паста Орекиетте (Orecchiette) – это сугубо местные макаронные изделия в форме "ушек", которые здесь чаще всего подают со свининой, каперсами и белыми винами. В местных супермаркетах можно легко найти фабричный вариант этой пасты по скромной цене около 1 евро за полкилограммовую пачку, но для большей аутентичности туристам стоит обязательно посетить Strada delle Orecchiette в историческом центре Бари, где такую пасту лепят прямо на глазах у прохожих местные бабушки – стоит полкило такой пасты 2,5 евро. Если же лень (или нет возможности) готовить самостоятельно, то такую пасту можно найти чуть ли не в каждом местном ресторане.

2. Барийская тиелла (Tiella barese) – традиционное блюдо Бари, которое готовится из риса, картофеля и мидий, запеченных слоями в кувшинах. Ну а дальше местные кулинары включают фантазию, приправляя блюдо овощами и специями.

3. Блюда из осьминогов и морских ежей – в Апулии, как приморском регионе, в целом очень распространены морепродукты, но именно эти виды занимают особое место. Например, осьминогов тут подают во всех возможных вариациях – вареными, жареными, копчеными, тушеными и даже сырыми. И стоит это все сравнительно демократично – например, паста с осьминогами в семейном ресторане в историческом центре Бари обойдется в среднем в 15 евро.

4. Пастичотто (Pasticiotto) – из сладкого в Апулии очень популярны эти пирожки овальной формы. Классическая его вариация делается с заварным кремом и лимонным ароматом, однако также можно найти и много других вариантов – нам особенно понравились с фисташками.

5. Фокачча (Focaccia) – апулийский вариант этого знаменитого итальянского блюда является одним из самых известных. Местная фокачча – рыхлая и мягкая, как правило, с помидорами, оливками и розмарином, также часто добавляется картофель. Традиционно фокаччу в Бари выпекают в деревянных печах.

6. Панцеротти (Panzerotti) – это традиционные жареные пирожки, которые являются одним из самых популярных вариантов уличной еды в Апулии. Наполняются такие пирожки, хрустящие снаружи и мягкие внутри, смесью сыра мацарелла и помидоров – и если есть пирожок теплым, то начинка будет расплавленной.

7. Вина Апулии – сухой климат региона, смягчаемый морским бризом, создает прекрасные условия для выращивания винограда – как для белого, так и красного вина. Сугубо апулийскими считаются такие сорта вина, как Negroamaro, Primitivo и Nero di Troia (все – красные), а также Verdeca, Bombino Bianco и Greco Bianco (все – белые).

Разумеется, это далеко не все вкусные блюда, которыми знаменита Апулия – здесь еще есть множество вариантов выпечки, пасты и блюд из морепродуктов. Но это то, с чего можно начать – так, как сделали мы.

Еще один важный нюанс, о котором не знают многие туристы, которые приезжают в Италию – это фиксированная "плата за стол", известная здесь как коперто. И вот если в некоторых итальянских регионах можно найти заведения, где ее нет, то в Апулии это константа. Сумма колеблется от 1 до 2 евро, и в основном их берут с каждого посетителя в компании. То есть, компании из четырех человек в заведениях Бари вероятнее всего придется доплатить плюс 8 евро к основному счету. Причем если в том же Неаполе с нас не брали коперто, если мы просто заказывали вино без еды, то в Апулии такую плату часто берут и в кафе или барах, где нет кухни. В то же время, если в некоторых итальянских регионах коперто оправдывают корзинкой хлеба или еще какой-то мелочью в качестве комплимента, то в Апулии ничего дополнительно на стол не приносят. Неприятная мелочь, но такие уж здесь обычаи. Туристы же часто считают коперто индульгенцией от чаевых – и действительно, если вы не оставите ничего дополнительного официанту, то никто не обидится, но за очень хорошее обслуживание можно и отблагодарить.

Знаменитый тихий час в Бари

Впрочем, если вы хотите насладиться гастрономическими чудесами Бари, стоит быть готовыми к одной местной традиции, совершенно непонятной для нашего человека – тихому часу, когда большинство местных заведений питания и продуктовых магазинов закрываются на долгий перерыв длительностью несколько часов.

Временной промежуток может отличаться, в зависимости от пожеланий владельца, типа заведения и его расположения, но в среднем такой перерыв начинается в 13:00-15:00 часов и длится до 16:00-19:00 часов.

При этом в спальных районах на перерыв уходят почти все учреждения, тогда как в историческом центре у голодных туристов есть чуть больше шансов поесть (но и к очередям стоит быть готовыми).

И это все очень неудобно для туристов, которые приезжают в город днем и очень хотят что-то перекусить после дороги. Так произошло и с нами. Заселившись в наши апартаменты где-то в 13:00, через часок мы уже были готовы отправиться на поиски обеда. Впрочем, как показали нам онлайн-карты, подавляющее большинство как заведений питания, так и продуктовых магазинов в нашем районе были закрыты на перерыв примерно до 17:00 часов. К счастью, нас спас продуктовый магазин-пекарня Lattenatura Apulian Food в пяти минутах ходьбы от нашего дома, прямо напротив входа на пляж Pane e Pomodoro. Поскольку это заведение работало без перерыва, мы наведывались в него каждый день – то за кофе, то за выпечкой, то за аперолем, поэтому нас даже уже начали узнавать и радостно встречать.

Чем заняться в Бари

Отправляясь в Бари на шесть дней, мы думали-гадали, чем бы занять свое время в городе – но оказалось, что там доступна целая куча вариантов досуга на любой вкус, которые при этом не будут стоить всех денег мира. Итак, рассказываем о некоторых из них.

Прогуляться по историческому центру

Традиционно в первую очередь большинство туристов в каждом новом городе идут исследовать старый центр, и Бари не является исключением. Так называемый Bari Vecchia, также известный как район Святого Николая, в основном состоит из застройки 11-17 веков, с преобладанием византийского стиля.

На небольшой площади здесь собрались несколько десятков церквей и более сотни импровизированных святилищ, очень популярных в Италии.

А центральное место среди них занимает Basilica of Saint Nicholas – белоснежная базилика в романском стиле, построенная на рубеже 11-12 веков для хранения мощей Святого Николая (да, того самого).

Соответственно, церковь посещает огромное количество верующих и паломников – и, что очень приятно, попасть внутрь можно совершенно бесплатно (только стоит одеваться прилично и желательно не заходить с туристической целью во время службы).

Также многие туристы посещают в Бари замок Castello Normanno-Svevo, построенный в середине 12 века сицилийским королем Рожером II. До наших дней замок хорошо сохранился, и сейчас внутри него устраиваются выставки – как постоянные, так и временные. Взрослый входной билет стоит 10 евро, по понедельникам музей не работает.

В целом же по старому центру Бари очень приятно просто побродить, наталкиваясь на всевозможные интересности – здесь невысокая застройка в светлых тонах (это вообще характерно для региона Апулия).

Здесь же обустроено большое количество ресторанов и баров – как чисто туристических, так и более аутентичных. Немного времени – и вы точно найдете именно тот, который придется вам по душе.

Отдохнуть на пляже

Расположенный на побережье Адриатического моря, летом Бари является популярным местом пляжного отдыха в первую очередь среди самих итальянцев. Самым популярным и самым доступным в черте города является уже упомянутый выше Spiaggia Pane E Pomodoro в районе Japigia всего в двух километрах от центра города.

Это вполне облагороженный пляж с песчаным дном – там есть скамейки, спортивные площадки, уборные, души и даже ячейки для хранения вещей. Уже в конце марта его начали готовить к пляжному сезону, хотя полноценно купаться можно будет во второй половине мая (впрочем, это отнюдь не мешает загорать там уже сейчас).

Главный минус пляжа – его небольшой размер. Вероятно, найти там место в погожий летний выходной день будет очень сложно.

Также побережье Бари хорошо подходит для водных видов спорта, причем не только в летний сезон – уже в марте мы видели немало любителей кайт-серфинга, парусного спорта или катания на каяках/байдарках, "плывущих" вдоль береговой линии.

Прогуляться по набережной

Набережную Бари нередко называют одной из самых красивых в Италии. Также Lungomare имеет статус самой длинной не только в стране, но и в Европе в целом – она простирается на 30 километров.

Отсюда открываются волшебные виды на лазурные воды Адриатического моря, также вдоль набережной установлены многочисленные скамейки, чтобы горожане и туристы могли остановиться и насладиться жизнью.

В выходной теплый день отрезок набережной ближе к центру города заполняется людьми, поэтому свободное место не так уж и просто найти – это действительно одно из самых любимых мест жителей Бари, которые приходят сюда целыми семьями, с друзьями, с гостями из других городов или на романтическое свидание.

Окунуться в ночную жизнь

В будний весенний день вечерний Бари кажется довольно спокойным городом. Впрочем, горожане и туристы любят поздно вечером собираться в местных демократических барах в центре города, чтобы увидеть старых знакомых или поболтать с незнакомцами "обо всем и ни о чем".

Блуждая по улицам Бари, мы наткнулись на целый квартал таких заведений – от хипстерских до студенческих, где можно выпить авторские коктейли в красивых бокалах или дешевое пиво в пластиковых стаканчиках, тут уж к чему душа (и бюджет) больше лежит.

Например, мы остановились на коктейль-баре Arcimboldo spirits&fruit по улице Via Francesco Saverio Abbrescia, внутри которого очень мало места, поэтому посетители в основном собираются на улице возле него, а напитки можно заказывать просто в окошко – здесь есть несколько видов авторских коктейлей по цене 8-10 евро. Это место очень популярно, поэтому даже в будний день здесь собирается немало очень интересных людей.

Еще одно интересное вечернее заведение на той же улице – ресторан Pamperi, где подаются менее изысканные коктейли, но можно заказать местное вино или игристое по 5 евро за бокал. У этого заведения гораздо большие внутренние помещения и можно заказать еду, но также есть столики на улице, где также собирается много людей.

Устроить день шопинга

Кроме уже упомянутого выше исторического центра, в Бари также есть более новый туристический центр, где преобладают здания 19 века – и эти два района фактически перетекают друг в друга. Местные называют этот район Murat – в честь наполеоновского маршала Мюрата, короля Неаполитанского королевства в 1808-1815 годах, которого здесь очень уважают за то, что он активно развивал регион.

От площади Piazza Umberto I неподалеку от центрального железнодорожного вокзала до Старого города Бари тянутся несколько кварталов улиц с красивой ухоженной архитектурой, где первые этажи домов заняты магазинами брендов самой разной ценовой категории – от элитных до демократичных, а также сувенирными лавками, кафе и ресторанами. Поэтому если есть время и вдохновение, можно устроить себе расслабленный день, без суеты и наматывания экскурсионных километров.

Часть из этих улиц являются пешеходными, поэтому столики кафе стоят прямо посреди дороги – здесь можно смело устроить себе отдых, и пусть весь мир подождет.

Исследовать окрестности

Бари – идеальная отправная точка для знакомства с регионом Апулия, который сейчас стремительно набирает популярность среди туристов. Сам по себе город довольно комфортный для проживания, где есть все необходимое туристу – море, пляж, жилье, рестораны, магазины, исторические достопримечательности и хорошее транспортное сообщение.

При этом отсюда можно довольно легко и быстро добраться до десятка других интересных локаций региона – как на однодневную экскурсию, так и с ночевкой. В частности, мы успели посетить Альберобелло, Полиньяно-а-Маре и Монополи, о которых мы расскажем в наших следующих материалах.

В то же время, мы не успели добраться до таких интересных мест, как Матера, Лечче, Бриндизи, Остуни, Таранто и многих других. И теперь нам действительно хочется вернуться в Апулию, чтобы увидеть то, что не успели.

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Италия – это гораздо больше, чем переполненные туристами Рим или Венеция. И нередко такие жемчужины как Апулия могут подарить туристам гораздо больше возможностей для того, чтобы познать эту невероятную страну и насладиться ею.

Марина Григоренко