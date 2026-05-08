Трудно найти даже уцелевшую стену: Волошин рассказал, что происходит в Гуляйполе

Часть населенного пункта, куда противник не смог проникнуть штурмовыми группами, он заминировал дистанционно.

В городе Гуляйполе в Запорожской области не осталось ни одного уцелевшего здания из-за массированных обстрелов российских оккупантов, которые применяют, в том числе, авиацию и ударные дроны.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил в эфире Ранок.LIVE, что в Гуляйполе масштабные разрушения. По его словам, в городе почти не осталось уцелевших зданий - населенный пункт фактически уничтожен, а заявления о якобы "мирной жизни" там не соответствуют действительности.

"В Гуляйполе не осталось не то что уцелевшего дома, там проблематично найти уцелевшую стену… Если россияне привели туда каких-то коллаборационистов и сняли, что это - жители Гуляйполя, то не верьте этому - там нет жителей", - подчеркнул Волошин.

Он отметил, что российские войска активно минируют местность и пытаются продвигаться вперед, из-за чего боевые действия ведутся в так называемой "серой зоне", где фактически нет стабильной линии фронта. Как отметил спикер, нет такого понятия как "четкая линия фронта" - это, скорее, "серая зона", которая постоянно растет.

"Ту часть Гуляйполя, куда противник не смог зайти своими штурмовыми группами, он просто заминировал. Дистанционно заминировал улицы, дворы, дороги, даже подворотни - чтобы не могли продвинуться... И сейчас туда заходят и наши, и вражеские штурмовые группы. Где-то они подрываются, где-то по ним работает авиация, беспилотные летательные аппараты", - сказал Волошин.

В Гуляйполе до сих пор остаются украинские позиции, а штурмовые подразделения продолжают проводить разведывательно-поисковые операции как в самом городе, так и на прилегающих территориях. Волошин отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с логистикой, украинские военные обеспечиваются боеприпасами и продовольствием. Также продолжаются ротации подразделений и эвакуация личного состава.

Ситуация на юге - что известно

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщал, что на юге больше всего боевых столкновений фиксируется именно на Гуляйпольском направлении. Оккупанты пытаются отрезать украинскую логистику, уничтожить оборонительные позиции ВСУ и идти в штурм.

По словам пресс-секретаря, ситуация там непростая, российские захватчики пытаются получить любое преимущество. В основном, боевые столкновения зафиксированы к юго-западу от Гуляйполя, где противник стремится прорваться.

