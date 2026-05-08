Один пищевой отход поможет вырастить крупные помидоры: садоводы раскрыли секрет

Этот отход есть на каждой кухне и сейчас выбрасывать его не стоит, лучше приготовить удобрение, чтобы получить отличный урожай томатов.

Вложив труд в выращивание помидоров, каждый огородник хочет получить отдачу в виде обильного урожая. Однако похвастаться грядкой, полной плодов, удается не каждому.

Дело в том, что на самом деле, помидоры очень требовательны, им нужно очень много питательных веществ для здорового роста, пишет Tomsguide. К этим веществам относятся калий, цинк, кальций, азот и фосфор - все это можно найти в пищевых отходах, которые обычно выбрасываются.

В частности, есть один отход, который поможет томатам вырасти крупными без химических удобрений. Речь идет о луковой шелухе.

Луковая шелуха для удобрения помидоров

По словам садоводов, из луковой шелухи можно приготовить жидкое удобрение для томатов, которое обеспечит им здоровый рост. Они отметили, что это вдвойне эффективно, поскольку, во-первых, не используются химические удобрения, во-вторых, кроме томатов удобряется еще и почва.

Как использовать шелуху

Существует несколько способов использования обрезков луковой шелухи для томатов. Наиболее эффективный метод - приготовление жидкого удобрения или томатного "чая". Положите сухие луковые шелухи в контейнер, замочите их в одном литре воды и оставьте на пару дней.

Затем процедите жидкость, чтобы отделить шелуху. Потом разбавьте смесь, добавив четыре части обычной воды к одной части воды, в которой настаивался лук. Затем просто полейте почву, посадите в нее рассаду, а затем поливайте растения этим раствором каждые три недели.

В качестве альтернативы, вы можете измельчить луковую шелуху в порошок и посыпать им почву под растениями. Для этого сначала нужно запечь ее при температуре 90°C до тех пор, пока она не станет хрупкой, а затем измельчить в кофемолке. Подобно измельченной яичной скорлупе, почва быстрее впитает эти мелкие кусочки, что обеспечит томатам здоровый рост.

Но если вы не хотите тратить время на эти методы приготовления, тогда вы можете добавить луковые обрезки в компостную кучу, что является отличным способом включить все питательные вещества лука в почву.

Чем полезна луковая шелуха

Удивительно, но луковая шелуха содержит все необходимые растениям микроэлементы, такие как кальций, магний, железо и калий, витамины С и В6. Исследования также показывают, что луковая шелуха помогает снизить риск заболеваний и вредителей у некоторых растений.

Таким образом, применив это удобрение, огородник спокойно может ожидать здорового роста томатов, что приведет к хорошему урожаю и более насыщенному вкусу плодов.

