Nintendo поднимает цены на Switch 2 из-за давления со стороны инвесторов

Новые ценники начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Корпорация Nintendo объявила о повышении цен на консоль Switch 2 сразу в нескольких регионах – США, Канаде, Европе и Японии. Решение объясняется "изменением рыночных условий и долгосрочными прогнозами по глобальному бизнесу".

Новые цены вступят в силу 25 мая 2026 года в Японии и с 1 сентября 2026 года в остальных регионах, передает The Verge.

В США консоль подорожает с $449.99 до $499.99.

В Европе – с €469.99 до €499.99.

В Японии цену поднимут с ¥49,980 до ¥59,980.

Кроме того, в Японии поднимут цены на первое поколение Switch и стоимость подписки Nintendo Switch Online

В последнее время были слухи о том, что инвесторы давят на Nintendo с требованием поднять цену на Switch 2 из-за роста стоимости памяти. По данным Bloomberg, в качестве одного из аргументов акционеры ссылались на недавнее подорожание PS5 от Sony – и просили поступить так же.

Дефицит и рост стоимости памяти становится все более критичный и многие компании корректируют стратегии. Так, Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты, Sony задерживает выход PS6 до 2029 года, а Valve подтвердила, что купить Steam Deck теперь станет сложнее.

Недавно Nintendo представила новую игру Star Fox, сделанную эксклюзивно для Switch 2. Это перезапуск-ремейк культового рельсового шутера, который выйдет уже 25 июня.

В конце марта для Switch 2 вышло обновление с режимом Handheld Mode Boost. В нtм игры с первой Nintendo Switch работают в портативном режиме, как если бы они включались в док-станции.

