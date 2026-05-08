Валентина Хамайко откровенно рассказала о 10 годах в 'Сніданок. Вихідний', семье, бизнесе и цене утренних эфиров

Телеведущая Валентина Хамайко стала гостьей YouTube-шоу "Экзамен", где откровенно поговорила с Машей Ефросининой о дисциплине, работе в прямом эфире, семье и 10-летнем пути в утреннем проекте "Сніданок. Вихідний" на 1+1 Украина. За кулисами записи Ефросинина призналась: Хамайко стала едва ли не единственной звездной гостьей, которая появилась на площадке буквально за минуту до старта съемки – и при этом абсолютно вовремя. По словам Маши, подобное случается крайне редко, ведь большинство гостей обычно опаздывают.

Во время беседы Ефросинина поблагодарила команду "Сніданок з 1+1" за чуткость к важным общественным темам и смелость говорить о проблеме домашнего насилия, не гоняясь исключительно за хайповыми инфоповодами.

В ответ Хамайко рассказала о команде, с которой работает уже десять лет. "Сніданок. Вихідний" недавно вернулся на 1+1 Украина после двухлетней паузы и выходит отныне в субботу и воскресенье с 8:00 до 11:00.

"Нашему "Сніданок. Вихідний" уже 10 лет, и я не перестаю удивляться, насколько каждый человек на своем месте. Когда я просыпаюсь в пять утра и вижу, что продюсер в три часа ночи уже прислала горячие новости, меня каждый раз пробирает до мурашек. Это люди, которые живут проектом и хотят быть первыми, быть лучшими", – поделилась ведущая.

Валентина также призналась, что за годы работы фактически утратила классическое понятие выходных:

"У меня нет выходных в привычном смысле. После эфира я редко еду домой – либо занимаюсь детьми, либо работаю над собственным брендом".

По словам Валентины, именно поддержка мужа и самостоятельность детей помогают ей совмещать насыщенную телевизионную карьеру, предпринимательство и многодетное материнство.

Ефросинина также поинтересовалась, как Валентина отреагирует, если ее 15-летний сын Михаил захочет пойти служить. Хамайко ответила, что такой выбор может сделать любой из ее детей – и родители не станут этому препятствовать.

"Такой путь может выбрать и Соломия – она даже ближе к этому. Я не буду это отрицать. Более того, я говорила Михаилу о поступлении в Богуна (Киевский военный лицей имени Ивана Богуна – прим. ред.), потому что понимаю: военное дело не обойдет ни одного человека, который выбирает жить в этой стране. Каждый должен уметь защищаться, найти свое направление. Мы не будем никому из детей запрещать или отказывать", – подчеркнула ведущая.

Говоря о воспитании подростков в реалиях войны, Хамайко призналась, что взрослеет и меняется вместе со своими детьми, стараясь не давить на них в выборе будущего.

"Я стараюсь делать так, чтобы у них была возможность почувствовать собственный призыв, понять, чем они хотят заниматься. Я всю жизнь стараюсь прислушиваться и присматриваться к детям".

Также телеведущая рассказала и о старшей дочери Соломии, которой летом исполнится 17 лет. Девушка уже учится на первом курсе КПИ, живет отдельно и имеет свой подработку.

