Украине следует отмечать окончание Второй мировой войны 2 сентября, - историк

По словам Берендеева, Россия "наравне с нацистской Германией является виновницей Второй мировой войны".

Украине нужно перейти с 8 мая на дату 2 сентября 1945 года, когда завершилась Вторая мировая война. Об этом в эфире "Киев24" сказал Сергей Берендеев, историк и методист Украинского института развития образования.

Он напомнил, что 8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения, когда вспоминают о погибших во Второй мировой войне.

"Мне кажется, что нам нужно от 8 мая переходить к другой дате, которая является более логичной. Это 2 сентября 1945 года, когда завершилась Вторая мировая война. Я считаю, что нужно отмечать этот день именно 2 сентября", - отметил историк.

Видео дня

По мнению Берендеева, в то же время переход празднования на новую дату подчеркнет, что победу одержали союзники, поскольку после поражения нацистской Германии война с милитаристской Японией еще продолжалась.

"Точку во Второй мировой войне поставил украинец Кузьма Деревянко, который принял капитуляцию Японии на линкоре "Миссури", - сказал он.

Вина России

Историк также подчеркнул, что Россия "наравне с нацистской Германией является виновницей Второй мировой войны".

"Потому что они ее развязали, напав на Польшу в 1939 году", - отметил Берендеев и добавил, что также в 1939-1940 годах было совершено нападение на Финляндию.

Именно поэтому, говорит он, Россия акцентирует внимание на том, что участвовала во Второй мировой войне только с 1941 по 1945 год.

"Потому что им нужно было скрыть, что они делали эти два года: с 1939 по 1941-й. А они были прямыми союзниками нацистской Германии", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что проблема Второй мировой войны и так называемого российского 9 мая заключается в том, что россияне определяют себя как победителей, но они не понесли никакой ответственности за свои военные преступления - нападения на другие страны в годы Второй мировой войны и военные преступления против собственного населения.

День памяти и примирения в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и примирения, посвященный капитуляции нацистской Германии и окончанию Второй мировой войны в Европе. Для украинцев этот праздник с 2023 года заменил День Победы, который ранее отмечался 9 мая.

С 2014 года красный мак стал в Украине официальным символом 8 мая. Он вытеснил советскую символику - прежде всего георгиевскую ленту, - сместив акцент с героизации войны на память о погибших и трагедию человеческих потерь.

Вас также могут заинтересовать новости: