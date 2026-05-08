СБУ поражает трижды: прилетело по НПЗ и нефтеперекачивающей станции в Перми (видео)

Этот НПЗ является одним из крупнейших в стране-агрессоре.

Служба безопасности Украины в третий раз нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу "Пермьнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции в российском городе Пермь.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Службы, этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию по НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь". Оба объекта расположены более чем в 1 500 километрах от границы с Украиной.

"Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды российской армии", – подчеркивается в сообщении.

ЛВДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы России. Через эту станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

Так, в результате атаки дронов на НПЗ "Пермьнефтеоргсинтез" произошло возгорание на одной из установок АВТ, которая является ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поврежден один из резервуаров.

Удары по Перми

Как сообщал УНИАН, в конце апреля украинские спецслужбы нанесли удары по объектам в Перми, в результате которых была повреждена инфраструктура одного из крупнейших российских НПЗ – "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез".

Днем 7 мая в Перми снова раздались взрывы. Было атаковано, в частности, предприятие "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские санкции направлены на удаленные российские объекты, связанные с военной промышленностью России, инфраструктурой войны и финансированием агрессии.

