Трамп обогатил спекулянтов: его администрацию подозревают в незаконном обогащении, – СМИ

Биржа CME и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводят расследование в связи со ставками на падение цен на нефть накануне заявлений Трампа.

В марте-апреле перед важными заявлениями президента США Дональда Трампа о политике в отношении Ирана спекулянты сделали на различных биржах ставки на падение цен на нефть на сумму до 7 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров, рыночных экспертов и собственный анализ биржевых данных.

По подсчетам журналистов, на ставках в 7 миллиардов можно заработать сотни миллионов долларов прибыли, в зависимости от того, в какой период времени они были сделаны.

Агентство Reuters не смогло установить, кто именно поставил на падение цен на нефть и из какой страны происходят эти лица. Известно лишь, что ставки делались на двух ведущих биржах, где происходит торговля фьючерсами на нефть и топливо: Intercontinental Exchange (ICE) и Chicago Mercantile Exchange (CME).

Издание отмечает, что трейдеры впервые заметили нетипичные сделки с нефтяными фьючерсами 23 марта. Сделки были заключены за несколько минут до того, как Трамп объявил об отсрочке запланированных атак на иранскую энергетическую инфраструктуру, что привело к падению цен на нефть.

"Такая же ситуация повторилась 7 апреля, перед тем как Трамп объявил о перемирии с Ираном, что привело к падению фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE на 15%. Ситуация повторилась 17 апреля, когда иранские чиновники и Трамп говорили об открытии Ормузского пролива, а затем еще раз 21 апреля, когда Трамп продлил перемирие", – отмечают журналисты.

По данным источника журналистов, биржа CME проводит расследование в связи со ставками на падение цен на нефть накануне заявлений Трампа. Кроме того, по данным Reuters, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также проводит расследование.

В связи с совпадением заявлений Трампа с резкими колебаниями цен на нефть, аналитики и некоторые политики подозревают, что лица, связанные с администрацией, использовали знания о будущих решениях Трампа для незаконного обогащения.

Еще в апреле 2025 года сенатор Адам Шифф призвал Конгресс расследовать, занимался ли президент Дональд Трамп инсайдерской торговлей или манипулированием рынком.

Ситуация в Иране и цены на нефть

Как сообщал УНИАН, цены на нефть 6 мая обвалились более чем на 10 долларов за баррель, снизившись до двухнедельного минимума на фоне сообщений в СМИ о том, что в США верят в вероятность заключения с Ираном рамочного соглашения о прекращении войны в ближайшее время

Однако уже 7 мая издание New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп направил около 50 000 военнослужащих для участия в войне против Ирана.

