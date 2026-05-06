Пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги, но только при определенных условиях.

Пенсии в Украине невысокие, а тарифы постоянно растут, поэтому для многих пенсионеров оплата коммунальных услуг является непосильным бременем. Субсидия может упростить жизнь, но не решает проблему. Однако в законодательстве содержится перечень категорий, кто может не платить за коммунальные услуги вообще. Чтобы воспользоваться стопроцентной льготой, нужно соответствовать нескольким требованиям.

Кто имеет право на льготы на коммунальные услуги в 2026 году

Пенсионный фонд Украины поясняет, что существует такой вид помощи, как скидка в размере 100% на ЖКУ, а также на покупку печного топлива и газа. В перечень тех, кто может не платить за коммунальные услуги, входят пенсионеры, которые жили в селе и продолжают жить там, выйдя на пенсию.

Важно, чтобы льготник имел не менее трех лет стажа в определенной профессии, к тому же занимал такую должность на момент выхода на пенсию. Вот кто имеет право не платить за коммунальные услуги:

библиотекари и музейные работники;

педагоги;

работники культурных и культурно-образовательных учреждений;

врачи;

фармацевты;

специалисты, занимающиеся защитой растений.

Те, кого из пенсионеров освободили от оплаты коммунальных услуг, должны соответствовать еще одному требованию: за последние полгода средний доход семьи в месяц на одного члена семьи не должен превышать сумму, дающую право на льготы по коммунальным услугам (в 2026 году - 4660 гривень). То есть, если пенсия человека превышает этот показатель, то в услуге ему откажут.

Если вы попали в перечень тех, кто может не платить за коммуналку, то нужно сделать справку от работодателя или сельсовета о праве на льготу. Документ должен подтверждать, что вы действительно работали на указанной должности и имеете не менее трех лет стажа. Также нужно доказать факт проживания в селе.

С такими документами вы можете обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, где в течение 12 месяцев вам должны предоставить льготу. Обратите внимание, что на членов семьи бесплатная коммуналка не распространяется.

