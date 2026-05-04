Закуска готовится очень просто, а рецепт вы точно захотите оставить себе.

Диетический паштет из куриной грудки сможет приготовить любая хозяйка, на это уйдет совсем немного времени. Это идеальная нежная закуска для тех, кто следит за фигурой - ее можно употребить и на завтрак, и в любое время дня. Рассказываем, какие есть рецепты и как приготовить паштет из куриной грудки.

Паштет из куриной грудки с морковью и луком

Продукты, которые нужны для приготовления закуски, очень бюджетные - приобрести их не составит труда. Сам по себе процесс готовки паштета займет не более 20 минут.

Ингредиенты:

250 граммов куриной грудки;

одна морковь;

половинка репчатого лука;

два куриных яйца;

50 мл сливок или бульона;

2 ч.л яблочного уксуса;

соль, перец.

Куриное филе отварить вместе с морковью, остудить прямо в бульоне. Яйца сварить вкрутую, тоже остудить и почистить. Лук мелко нашинковать, залить указанным количеством уксуса, оставить на 20 минут. Грудку, морковь и яйца измельчить блендером, влить сливки или бульон, добавить соль и перец. Взбить все до однородного состояния, затем выложить маринованный лук, тщательно перемешать и подавать паштет из куриной грудки со сливками к столу.

Паштет из куриной грудки - рецепт с плавленым сыром

Такой паштет получается еще более нежным за счет плавленого сыра в составе. Если вам хочется попробовать именно такую закуску - скорее записывайте рецепт.

Ингредиенты:

одна куриная грудка;

два плавленых сырка;

два репчатых лука;

4 ст.л нежирного майонеза;

соль, растительное масло.

Куриную грудку залить холодной водой, отварить в течение 15-20 минут. Лук почистить, нарезать мелким кубиком, обжарить на сковороде, смазанной растительным маслом, затем выложить на тарелку и отставить в сторону. Плавленые сырки натереть, добавить майонез, перемешать. Куриную грудку нарезать кубиком, выложить в чашу блендера. Туда же добавить лук, взбить паштет из куриной грудки в блендере до однородности. В глубокой миске соединить получившуюся массу с сырками и майонезом, перемешать.

По такому же принципу можно приготовить паштет из куриной грудки с грибами, тогда вам придется взять буквально 100-200 граммов шампиньонов, обжарить их вместе с луком и перебить в блендере.

