Диетический паштет из куриной грудки сможет приготовить любая хозяйка, на это уйдет совсем немного времени. Это идеальная нежная закуска для тех, кто следит за фигурой - ее можно употребить и на завтрак, и в любое время дня. Рассказываем, какие есть рецепты и как приготовить паштет из куриной грудки.
Паштет из куриной грудки с морковью и луком
Продукты, которые нужны для приготовления закуски, очень бюджетные - приобрести их не составит труда. Сам по себе процесс готовки паштета займет не более 20 минут.
Ингредиенты:
- 250 граммов куриной грудки;
- одна морковь;
- половинка репчатого лука;
- два куриных яйца;
- 50 мл сливок или бульона;
- 2 ч.л яблочного уксуса;
- соль, перец.
Куриное филе отварить вместе с морковью, остудить прямо в бульоне. Яйца сварить вкрутую, тоже остудить и почистить. Лук мелко нашинковать, залить указанным количеством уксуса, оставить на 20 минут. Грудку, морковь и яйца измельчить блендером, влить сливки или бульон, добавить соль и перец. Взбить все до однородного состояния, затем выложить маринованный лук, тщательно перемешать и подавать паштет из куриной грудки со сливками к столу.
Паштет из куриной грудки - рецепт с плавленым сыром
Такой паштет получается еще более нежным за счет плавленого сыра в составе. Если вам хочется попробовать именно такую закуску - скорее записывайте рецепт.
Ингредиенты:
- одна куриная грудка;
- два плавленых сырка;
- два репчатых лука;
- 4 ст.л нежирного майонеза;
- соль, растительное масло.
Куриную грудку залить холодной водой, отварить в течение 15-20 минут. Лук почистить, нарезать мелким кубиком, обжарить на сковороде, смазанной растительным маслом, затем выложить на тарелку и отставить в сторону. Плавленые сырки натереть, добавить майонез, перемешать. Куриную грудку нарезать кубиком, выложить в чашу блендера. Туда же добавить лук, взбить паштет из куриной грудки в блендере до однородности. В глубокой миске соединить получившуюся массу с сырками и майонезом, перемешать.
По такому же принципу можно приготовить паштет из куриной грудки с грибами, тогда вам придется взять буквально 100-200 граммов шампиньонов, обжарить их вместе с луком и перебить в блендере.