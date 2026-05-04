паштет из куриной грудки

Диетический паштет из куриной грудки сможет приготовить любая хозяйка, на это уйдет совсем немного времени. Это идеальная нежная закуска для тех, кто следит за фигурой - ее можно употребить и на завтрак, и в любое время дня. Рассказываем, какие есть рецепты и как приготовить паштет из куриной грудки.

Паштет из куриной грудки с морковью и луком

Продукты, которые нужны для приготовления закуски, очень бюджетные - приобрести их не составит труда. Сам по себе процесс готовки паштета займет не более 20 минут.

Ингредиенты:

  • 250 граммов куриной грудки;
  • одна морковь;
  • половинка репчатого лука;
  • два куриных яйца;
  • 50 мл сливок или бульона;
  • 2 ч.л яблочного уксуса;
  • соль, перец.

Куриное филе отварить вместе с морковью, остудить прямо в бульоне. Яйца сварить вкрутую, тоже остудить и почистить. Лук мелко нашинковать, залить указанным количеством уксуса, оставить на 20 минут. Грудку, морковь и яйца измельчить блендером, влить сливки или бульон, добавить соль и перец. Взбить все до однородного состояния, затем выложить маринованный лук, тщательно перемешать и подавать паштет из куриной грудки со сливками к столу.

Паштет из куриной грудки - рецепт с плавленым сыром

Такой паштет получается еще более нежным за счет плавленого сыра в составе. Если вам хочется попробовать именно такую закуску - скорее записывайте рецепт.

Ингредиенты:

  • одна куриная грудка;
  • два плавленых сырка;
  • два репчатых лука;
  • 4 ст.л нежирного майонеза;
  • соль, растительное масло.

Куриную грудку залить холодной водой, отварить в течение 15-20 минут. Лук почистить, нарезать мелким кубиком, обжарить на сковороде, смазанной растительным маслом, затем выложить на тарелку и отставить в сторону. Плавленые сырки натереть, добавить майонез, перемешать. Куриную грудку нарезать кубиком, выложить в чашу блендера. Туда же добавить лук, взбить паштет из куриной грудки в блендере до однородности. В глубокой миске соединить получившуюся массу с сырками и майонезом, перемешать. 

По такому же принципу можно приготовить паштет из куриной грудки с грибами, тогда вам придется взять буквально 100-200 граммов шампиньонов, обжарить их вместе с луком и перебить в блендере.

