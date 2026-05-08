Накануне парада угрозы Украине усилились: в ISW раскрыли, чего боится Путин

Аналитики рассказали, что скрывается за угрозами Кремля, который грозился, что готов применить даже "Орешник".

Россия воспользуется односторонним режимом прекращения огня для проведения парада 9 мая, чтобы оправдать угрозы или эскалацию в войне против Украины.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института по изучению войны (ISW). Аналитики подчеркнули, что чем ближе к параду 9 мая, тем резче Кремль высказывает угрозы эскалации против Украины.

В ISW привели пример, что депутаты российской Госдумы, которые часто выступают рупорами Кремля, утверждали, что российские войска могут в ответ использовать баллистические ракеты "Орешник" для ударов по Киеву, и что эти заявления являются "последним предупреждением России Брюсселю".

Видео дня

"Кремль пытается доказать, что он может обезлюдить Киев и контролировать принятие решений партнерами Украины с помощью угроз эскалации войны, в то время как Путин пытается замаскировать слабость, которую выявили украинские атаки по глубокому тылу РФ", – говорится в отчете.

В ISW отметили, что угрозы Кремля в адрес Украины ответить в случае срыва парада отражают осознание российским диктатором Владимиром Путиным того, что он не может надежно защитить Москву и другие глубокие тыловые районы от украинских ударов.

Аналитики предположили, что Россия пытается и на этот раз применить свою политику запугивания, частично путем эскалации угроз в адрес Украины и ее партнеров.

Режим тишины и парад в Москве

Ранее Минобороны России объявило перемирие в войне против Украины с полуночи 8 мая до 10 мая в честь Дня Победы. Минобороны РФ призвало Украину "последовать этому примеру", заявив, что в противном случае последует "адекватный ответ".

Как пишет Der Spiegel, в этом году Россия значительно сократила военный парад 9 мая, и на нем не будет не только танков, но и иностранных журналистов. Издание сообщило, что впервые в истории Кремль отозвал приглашения для иностранных СМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: