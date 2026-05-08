'Азов' использует разведывательно-ударные дроны для патрулирования в Мариуполе (видео)

Удары по позициям российских захватчиков будут наносить все более мощные удары.

Мариуполь и позиции российских оккупантов в городе теперь отслеживаются разведывательно-ударными комплексами. Украинские защитники пытаются затруднить российскую логистику через город. Об этом сообщает 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" в Telegram.

В частности, пилоты "Азова" патрулируют дороги на глубину 160 км от линии боевого столкновения.

"В объективе камер разведывательно-ударных комплексов - Мариуполь и военные цели оккупантов", - говорится в сообщении.

Украинские защитники сообщают, что российские оккупанты используют дороги в городе и на его окраинах для перемещения личного состава и другого военного оборудования.

"1-й корпус НГУ "Азов" продолжает создание "санитарной зоны" для российской логистики. Глубина ударов будет расти. "Азов" уже патрулирует родной Мариуполь. Пока с неба. Но дальше будет", - отмечается в сообщении.

Ситуация в Мариуполе - что известно

Ранее NYT узнал, как живет Мариуполь на четвертый год оккупации. По словам журналистов, жизнь в оккупированном российскими захватчиками городе напоминает адский лагерь.

Также в России обнародовали наполеоновские планы в отношении захваченных территорий Украины. В частности, РФ пытается в оккупированном Мариуполе строить жилье не для местных жителей, чьи дома были разрушены российскими ударами, а для россиян. В частности, к 2027 году должно появиться в среднем от 35 до 50 тысяч населения.

