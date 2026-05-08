Масштабный пожар возле Чернобыля: в зоне отчуждения вспыхнул пожар из-за БпЛА

Масштабный пожар на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника начался из-за падения беспилотника. Об этом сообщили в учреждении.

"7 мая 2026 года в результате падения БпЛА возник пожар на территории Чернобыльского заповедника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это произошло на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения общезоологического заказника общегосударственного значения "Чернобыльский специальный".

В настоящее время Чернобыльским заповедником развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"По состоянию на 10:00, ориентировочная площадь пожара составляла около 1100 га. Ликвидацию пожара затрудняют порывы ветра и особенности территории", - отмечают в учреждении.

К ликвидации пожара привлечен личный состав и техника Чернобыльского заповедника, ведомственной пожарной охраны государственного специализированного предприятия (ГСП) "Северная Пуща", ГСП "ЦППРВ", дозиметрической службы ГСП "Экоцентр", подразделений ГСЧС. Всего задействовано 71 единица техники и 327 сотрудников. На месте также организована доставка питьевой воды для спасателей и всех сотрудников, задействованных в тушении пожара.

Радиационный фон в районе пожара остается в пределах нормы – от 0,19 до 0,35 мкЗв/ч.

Как писал УНИАН, в Киевской области, в зоне отчуждения, стремительно распространяется масштабный лесной пожар, ситуацию осложняют ветер и сухая погода. По данным ГСЧС, из-за порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива.

Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1100 га. В части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.

