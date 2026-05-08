На выходных погода в Украине продолжит меняться

В ближайшие выходные, 9 и 10 мая, погода в Украине продолжит постепенно меняться. Дожди пройдут по всей стране, а вслед за ними снизится и температура. Под конец недели на западе страны уже будет сухо. Температура в большинстве областей снизится до +15°...+18°, только на юго-востоке еще будет летнее тепло +20°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +10°, днем +20°. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
Во Львове в субботу ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Луцке в субботу ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.
В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +8°...+21°, дождь. В воскресенье температура будет +8°...+17°, облачно с прояснениями, дождь.
В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +9°...+18°, дождь.
В Харькове в субботу температура ночью составит +12°, днем +24°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +10°...+20°, облачно с прояснениями, дождь.
В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье температура составит +9°...+22°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +9°...+24°. В воскресенье +9°..+22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +22°, ясно.
В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +26°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.
В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +12°, днем +26°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будетпасмурно. Температура ночью +5°, днем до +13°, небольшой дождь. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +15°, пасмурно, небольшой дождь.
В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +8°, днем +18°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +7°...+18°
В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +19°. В воскресенье - небольшая облачность, +5°...+20°.
В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +11°, днем +16°. В воскресенье - пасмурно, дождь, температура +12°...+15°.