Виктор Пинчук раскритиковал возвращение России на Венецианскую биеннале

Пинчук осудил решение руководства Венецианской биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон.

Во время церемонии открытия выставки "Still Joy – From Ukraine Into the World" на Венецианской биеннале Виктор Пинчук, бизнесмен и филантроп, основатель PinchukArtCentre, говоря о стойкости Украины во время войны и важности искусства в сложные времена, отметил:

"Я думаю, сегодня многим людям в мире нужно почувствовать силу радости. Потому что очень много украинцев могут поделиться опытом и пониманием радости. Украина очень щедра в этом стремлении делиться. И я думаю, что искусство может помочь вам в этом и помочь понять радость в сложные моменты вашей жизни. Вы должны понимать: поддерживать Украину – в ваших собственных интересах. И я верю, что большинство людей в этом зале это понимают".

В то же время он осудил решение руководства Венецианской биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон: "Нашего ужасного, безумного врага отстранили от участия в Венецианской биеннале в 2022 году, а затем и в 2024-м. Стала ли Россия с тех пор лучше? Давайте подумаем об этом вместе. С 2022 года они уничтожили десятки украинских музеев и библиотек. Они убили сотни украинских художников. Они убили сотни тысяч украинцев. И что решило руководство Биеннале? Разрешить им вернуться в Венецию. Это ужасное, позорное и неприемлемое решение".

Проект Still Joy – From Ukraine Into the World ("Тихая длительная радость – из Украины в мир"), представленный Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre, вошел в официальную параллельную программу 61-й Международной художественной выставки La Biennale di Venezia. Выставка проходит в Palazzo Contarini Polignac в Венеции с 9 мая по 1 августа 2026 года.

Выставка Still Joy объединяет ведущих международных и украинских художников и художниц, которые размышляют над понятием радости как жизненной силы и смелого проявления человечности.

В своей многослойности выставочный проект Still Joy является откликом на современность – его корни лежат в Украине и простираются далеко за ее пределы – хрупкая, но стойкая, радость продолжается.

