Разбираемся, когда можно сеять огурцы на огороде в мае, и почему торопиться с посевом - себе дороже.

Огурцы - культура теплолюбивая и капризная. Посеешь раньше времени - семена просто сгниют в холодной земле, опоздаешь - потеряешь драгоценные недели урожая. Разбираемся, когда сеять огурцы в грунт в мае, и на что ориентироваться, чтобы не прогадать.

Когда в мае сеять огурцы - что говорят погода и народные приметы

Главное правило - смотрите не на календарь, а на градусник за окном. Никакая дата не имеет значения, если земля еще не прогрелась. Огурцы можно сеять в открытый грунт только при таких условиях:

температура почвы на глубине 8-10 см - до +12...+15°C;

дневная температура воздуха - от +18°C и выше, а ночью не опускается ниже +10°C.

В Украине эти условия наступают в разное время: на юге - уже с начала мая, в центре - в середине месяца, на севере - ближе к концу мая.

Наши предки прекрасно обходились без термометра - они смотрели на природу:

зацвели одуванчики - можно сеять огурцы;

распустилась черемуха - пора к посеву;

появились первые листья на дубе - значит, земля уже теплая;

вечером слышно кваканье лягушек - установилось устойчивое тепло.

И еще одно простое правило, которое передавали из поколения в поколение: "Огурцы сеют, когда уже можно сидеть на земле без холода".

Также в народе считается, что особенно хорошую рассаду дают семена, посеянные на Николая Летнего по старому церковному стилю - 22 мая, или на Пахома - 28 мая.

Помните, что даже в мае погода может подвести - возвратные заморозки в этом месяце не редкость. Поэтому при раннем посеве лучше накрывать грядки агроволокном. Если не хотите рисковать - подождите устойчивого тепла.

Когда сеять в грунт огурцы в мае 2026 по лунному календарю

Огородники часто ориентируются также на лунный календарь - считается, что посев в благоприятные дни принесет лучший урожай.

Есть два периода, которых лучше избегать - это новолуние и полнолуние. В эти дни энергия прорастания у семян снижается, всходы могут быть слабыми или неравномерными.

В мае 2026 года посев огурцов нежелателен в дни полнолуния - 1 и 31 мая, и на новолуние 16 мая.

Благоприятные дни для посева - 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая и 30-е число - но только до обеда.

