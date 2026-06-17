Людей уносило потоками: популярный европейский курорт накрыло внезапное наводнение (видео)

Шторм длился всего около 20 минут, но привёл к серьёзным последствиям.

Испанский город Хаэн, популярный среди туристов, оказался в эпицентре разрушительной непогоды. Как пишет The Mirror, из-за сильного ливня улицы буквально превратились в реки: потоки воды сбивали людей с ног, а автомобили частично или полностью оказались под водой.

На опубликованных в сети кадрах видно, как бурная вода сбивает пешеходов с ног и не дает им подняться. Люди кричали и звали на помощь, пытаясь выбраться из стремительного течения.

Отмечается, что непогода обрушилась на южный испанский город вечером. Воды на дорогах было столько, что водители наблюдали, как мимо их автомобилей течением проносятся мусорные контейнеры на колесах. После ливня местных жителей и туристов застал ещё и град.

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Хотя шторм длился всего около 20 минут, он привёл к серьёзным последствиям как в самой Хаэне, так и в прилегающих районах. Полиция и пожарно-спасательные службы получили 110 вызовов, связанных с подтоплением гаражей и подвалов.

На одном из фото запечатлен мужчина, которого мощный поток воды несет по улице мимо припаркованного автомобиля с включенными на полную скорость стеклоочистителями. Стихия также вырывала брусчатку, а террасы кафе и баров, где еще днем отдыхающие наслаждались солнечной погодой, оказались затопленными.

По состоянию на утро информации о пострадавших не поступало. Власти пока не сообщали, привело ли внезапное наводнение к травмам или жертвам.

Кипр переживает туристический кризис: что произошло

Напомним, сейчас Кипр переживает спад в туристической отрасли. В Кипрской ассоциации отелей сообщили, что количество новых бронирований в марте упало почти на 40%, в апреле наблюдалось аналогичное падение. По данным экспертов, ещё в прошлом году Кипр мог отмечать исторический рекорд – в страну прибыло более 4,53 миллиона туристов, что на 12,2% больше, чем в 2024 году. Однако весной 2026 года произошел негативный поворот.

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