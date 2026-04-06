Искали руду, а нашли золото: в Индии обнаружили запасы на 1,5 миллиарда долларов

На аукцион выставляются первые партии добытого драгоценного металла.

В индийском штате Одиша обнаружили масштабные залежи золота, которые могут существенно укрепить экономику региона, пишет India Defence Service.

Перспективный ресурс оценивают в 10–20 метрических тонн, что по рыночным меркам составляет почти 1,5 миллиарда долларов.

Самое интересное, что штат и раньше был лидером по добыче железной руды и бокситов, но теперь геологи подтвердили наличие именно "желтого металла".

Как отмечается в материале, разведка золота уже перешла в серьезную фазу. Власти определили цели сразу в нескольких районах: Деогарх, Кеонджхар, Сундаргарх, Набарангпур, Ангул и Корапут. Также дополнительные поиски продолжаются в Маюрбхандже, Самбалпуре, Малкангире и Будху.

На данный момент известно, что в районе Деогарх уже выставили на аукцион первый золотодобывающий блок. По данным Геологической службы Индии, специалисты перешли от стадии простого поиска к детальному бурению и отбору проб.

Несмотря на то, что 20 тонн золота – это огромная цифра, Министерство горного дела Индии призывает к сдержанности. По имеющимся данным, это не перекроет весь импорт Индии, который составляет сотни тонн в год, однако существенно поможет внутреннему производству.

"Одиша уже является одним из важнейших горнодобывающих штатов Индии. Штат обеспечивает 96% хромита Индии, 52% бокситов и 33% запасов железной руды", – отмечает СМИ.

Согласно официальной информации, вопрос разработки месторождений уже обсудили на уровне законодательного собрания штата.

Золото Украины

Ранее УНИАН писал, что Россия активно вывозит и продает природные ресурсы с временно оккупированных территорий Украины, в частности золото, уголь, зерно и металл, используя сложные схемы поставок через третьи страны.

По данным журналистов Reuters, эти ресурсы смешивают с российскими, чтобы скрыть их происхождение и беспрепятственно продавать на международных рынках.

В расследовании говорится, что такая торговля помогает Кремлю финансировать войну и укреплять экономический контроль над оккупированными регионами. В то же время Украина и западные партнеры пытаются отслеживать эти потоки и ограничить незаконный экспорт, однако полностью остановить его пока сложно.

