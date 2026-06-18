Главная европейская столица хочет запретить электросамокаты

Вместо этого Брюссель намерен развивать свою сеть проката велосипедов.

В бельгийском Брюсселе, считающемся неофициальной столицей Евросоюза, уже с 2027 года могут убрать с улиц электросамокаты.

Как пишет The Brussels Times, в начале этого месяца местные власти объявили, что не будут продлевать лицензии двум оставшимся операторам проката электросамокатов, Bolt и Dott, фактически прекратив их работу. Вместо этого в городе намерены развивать свою сеть проката велосипедов.

По словам чиновников, запрет вводится для решения проблем безопасности, загромождения общественных мест электросамокатами и роста числа аварий. Так, только за 2025 год в Брюсселе в результате инцидентов с участием электросамокатов пострадали 666 человек, что на 26% больше, чем годом ранее.

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Кроме того, местные власти заявляют, что эдектросамокаты все чаще используются в преступной деятельности.

Решение разделило жителей Брюсселя

Тем временем, среди жителей бельгийской столицы инициатива вызвала неоднозначную реакцию.

Например, 21-летний студент по имени Адам заявил, что плохо припаркованные электросамокаты являются для него лично одной из самых больших проблем в городе.

"Иногда они создают беспорядок, потому что люди оставляют их, когда им вздумается. Иногда это действительно раздражает, когда идешь пешком, а самокаты просто стоят в случайных местах", – заявил он.

Одновременно парень не совсем уверен, что электросамокаты следует полностью убрать с улиц города.

В свою очередь 33-летняя жительница престижного столичного пригорода Иксель по имени Седрин считает самокаты практичным решением, когда возможности общественного транспорта ограничены, особенно вечером. Одновременно она признает проблемы с небезопасным управлением электросамокатами, однако считает, что перед полным запретом следовало рассмотреть более строгие меры регулирования.

А вот Диана, получившая серьезную травму головы во время езды на электросамокате, сказала, что этот опыт изменил ее мнение об этих транспортных средствах.

"Честно говоря, я бы не возражала против их запрета. Мое мнение изменилось, потому что моя авария не была просто невезением. Исследования показывают, что пользователи электросамокатов получают травмы головы и лица чаще, чем велосипедисты, а использование шлемов крайне низкое. В какой-то момент я задаюсь вопросом, действительно ли удобство стоит таких рисков. У нас уже есть велосипеды, общественный транспорт и пешие прогулки. Приносят ли электросамокаты достаточно пользы, чтобы оправдать травмы, госпитализации и воздействие на общественные места", – задалась вопросом она.

Среди тех, кто регулярно пользуется прокатными электросамокатами, перспектива их запрета вызывает опасения как по поводу мобильности, так и по поводу безопасности.

31-летний Жозеф из Жетты на окраине Брюсселя отметил, что прокатные электросамокаты стали для него одним из самых быстрых и доступных способов передвижения по Брюсселю.

"Поездка от моего дома до центра Брюсселя на электросамокате занимает 12 минут. На общественном транспорте это занимает 35 минут и требует двух поездок на метро", – заявил он.

Согласен с ним и житель Брюсселя Олли, который использует электросамокаты по несколько раз в неделю, когда нужно попасть туда, где нет метро. Мужчина опасается, что запрет сделает передвижение по городу менее эффективным.

Полный запрет электросамокатов не решит всех проблем

Министр мобильности Брюсселя Элке Ван ден Брандт утверждает, что пользователи электросамокатов значительно чаще получают травмы, чем велосипедисты, и что неправильно припаркованные электросамокаты создают препятствия для пожилых жителей, людей с ограниченной подвижностью и родителей с колясками.

В свою очередь, представитель бельгийского института безопасности дорожного движения VIAS Стеф Виллемс считает, что запрет прокатных электросамокатов не решит всех проблем, поскольку некоторые пользователи могут просто перейти на частные электросамокаты, которые сложнее регулировать и которые часто способны развивать гораздо более высокие скорости.

Тем временем, в офисе Ван ден Брандта парируют, что частные самокаты уже подпадают под действие федерального закона. Министерство транспорта Бельгии уже приняло несколько мер, направленных на обеспечение безопасности электросамокатов.

"На федеральном уровне мы уже предприняли конкретные шаги, включая введение обязательного ношения шлема для водителей электросамокатов, способных развивать скорость более 20 км/ч", – пояснил министр транспорта Жан-Люк Круке.

Где еще запрещены электросамокаты

Как рообщал УНИАН.Туризм, ранее запрет электросамокатов поддержали жители французской столицы Парижа, а затем аналогичные меры решили принять в чешской столице Праге.

В Украине также пытаются бороться с этими раздражающими транспортными средствами, но пока процесс идет не очень убедительно – еще с прошлого года в Раде работают над законопроектом, который должен урегулировать использование персонального электротранспорта в Украине. Среди прочего предлагаемый документ признает электросамокаты, моноколеса и сигвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и вводит отдельный дорожный знак.

Тем временем, во Львове решили не дожидаться решения центральных властей, и уже с 1 июля 2026 года там планируют ужесточить правила пользования электросамокатами.

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