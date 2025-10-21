Ранее заместитель мэра Праги назвал Зденек Гржиб назвал этот популярный туристический транспорт "хаосом на тротуарах".

В чешской столице Праге с 1 января 2026 года планируется запретить прокат электросамокатов.

Это решение было инициировано на фоне критики со стороны заместителя мэра города Зденека Гржиба, который назвал этот популярный туристический транспорт "хаосом на тротуарах", пишет The Independent.

Отмечается, что в понедельник, 20 октября 2025 года, члены городского совета Праги официально одобрили существенный пересмотр правил совместного пользования транспортом. Хотя таким образом и будут введены новые правила парковки как педальных, так и электровелосипедов, в новых правилах явно не будет положений об электросамокатах, что фактически означает конец услуг совместного пользования ими в городе.

Видео дня

"Конец электросамокатов одобрен! Мы вводим четкие правила, которые очистят общественное пространство от неконтролируемого движения самокатов, которые часто использовались в центре города скорее как туристическая достопримечательность, чем как средство передвижения, и создавали хаос на тротуарах и в пешеходных зонах", – заявил Гржиб.

Где еще в Европе запрещен прокат электросамокатов

Прокат электросамокатов стал пользоваться огромной популярностью среди туристов в Европе в конце 2010-х годов. Однако поскольку их движение никак не регулировалось, в итоге толпы неконтролируемых гонщиков, нередко "под градусом", вызвали праведный гнев горожан.

После пандемии коронавируса многие крупные европейские города начали вводить правила для электросамокатов, а некоторые и вовсе запретили их прокат. Например, так произошло в Париже и Мадриде. Тем временем, в Италии ввели обязательное ношение шлемов и страховку для самокатчиков, а Финляндии электросамокаты запрещены для лиц младше 15 лет.

К слову, бороться с электросамокатами решили и в Украине. Не так давно в Ивано-Франковске ввели запрет на поездки на электросамокатах в центре города. Более того, на данный момент Верховная Рада уже готовит законопроект, который урегулирует использование персонального электротранспорта в Украине. В частности, документ признает электросамокаты, моноколеса и сигвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и вводит отдельный дорожный знак.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.