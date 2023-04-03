По словам мэра Парижа, к 1 сентября 2023 года улицы города будут очищены от общественных электросамокатов.

Жители столицы Франции в воскресенье, 2 апреля 2023 года, подавляющим большинством голосов проголосовали за запрет арендованных электронных самокатов. Их грозились запретить в течение двух лет после смерти женщины, которую сбили девушки на самокатах в пешеходной зоне на набережной Сены.

Как пишет Politico, таким образом Париж стал единственной европейской столицей, поддержавшей такой запрет.

"Парижане массово высказались против использования общественных электронных самокатов. Они дали нам очень четкую дорожную карту, и мы собираемся соблюдать их решение", – прокомментировала результаты народного волеизявления мэр Парижа Анн Идальго.

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Отмечается, что за запрет электро-скутеров проголосовали 89% жителей французской столицы, хотя знаменательный референдум был отмечен заоблачным уровнем воздержавшихся: только около 8% зарегистрированных парижских избирателей проголосовали.

По словам мэра, к 1 сентября 2023 года улицы Парижа будут очищены от общественных электросамокатов. Это дата, к которой истекает срок действия контракта, который в настоящее время позволяет трем компаниям – Dott, Tier и Lime – управлять 5 тысячами электронных самокатов в Париже.

Вместе с тем, министр транспорта Франции Клеман Бон назвал референдум был "демократическим провалом", о чем, по его словам, свидетельствует "унизительно низкая явка".

В преддверии голосования три оператора электронных самокатов, работающие в Париже, потребовали разрешить электронное голосование в качестве стимула для привлечения к голосованию их целевой демографической группы – людей в возрасте от 18 до 24 лет. Однако запрос был отклонен. При этом их раскритиковали за неоднозначные методы влияния на общественное мнение перед голосованием, такие как предложение бесплатных поездок своим пользователям в день референдума.

Проблемы из-за арендованных электросамокатов в Париже

Электронные самокаты, которые прямо на улице может арендовать любой желающий, появились на улицах Парижа в 2018 году. Но вскоре они спровоцировали проблемы с безопасностью, в том числе из-за небрежного вождения. Также местные жители жаловались, что они оказывают негативное воздействие на окружающую среду и плохо влияют на городской ландшафт, поскольку неиспользуемые скутеры захламляют тротуары.

При этом набравшие популярность в последние годы электросамокаты, сдающиеся в прокат, вызывали критику не только в Париже, но и других городах Франции и мира.

В частности, летом 2022 года в Ницце разгорелся скандал, когда там на набережной под колесами электросамоката погиб 5-летний мальчик из Украины – его семья уехала за границу, спасаясь от войны.

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