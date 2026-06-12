Во Львове готовят новые правила езды на электросамокатах: что и когда может измениться

Среди запланированных нововведений – разрешение на прокат с 16 лет, ограничение скорости движения на отдельных участках, обязательное наличие защитных шлемов.

Во Львове с 1 июля планируют ужесточить правила пользования электросамокатами. Соответствующие предложения сегодня рассмотрели на заседании исполкома, сообщил мэр города Андрей Садовой.

Он отметил, что в прошлом году во Львове трое детей стали посмертными донорами после тяжелых травм, связанных с электросамокатами. Также, по его данным, за последние три месяца в городе госпитализировали более 100 детей, пострадавших из-за них. Поэтому власти рассмотрели предложения, которые должны сделать пользование электросамокатами во Львове более безопасным.

Согласно сообщению Садового, с 1 июля предлагается ввести следующие изменения:

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операторы проката должны обеспечить проверку возраста пользователей, а прокат электросамокатов должен быть доступен только с 16 лет;

определить аварийно опасные участки, где скорость электросамокатов будет ограничена до 15 км/ч;

сделать использование защитных шлемов обязательным – для этого планируется разработать соответствующие изменения в правила благоустройства;

запретить оставлять прокатные электросамокаты вне специально отведенных мест для парковки.

Что касается предложений запретить электросамокаты, мэр ответил, что на сегодняшний день у города нет таких полномочий.

"Можно объявить запрет хоть завтра. Но если самокаты после этого продолжат ездить по городу, это будет не решение, а его имитация. Поэтому мы делаем то, что реально можем сделать уже сейчас: ужесточаем правила, ограничиваем скорость в опасных местах и настаиваем на внесении изменений в законодательство. Никакой бизнес и никакое удобство не могут быть важнее человеческой жизни", – подытожил Садовой.

В Украине предлагают штрафовать за нарушение правил езды на электросамокатах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который впервые регулирует использование персонального легкого электротранспорта в Украине.

Согласно документу, водителей электросамокатов и другого легкого электротранспорта приравнивают к полноценным участникам дорожного движения. Планируется обязать их ездить в шлеме, запретить пользоваться во время движения телефоном и наушниками, управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, перевозить пассажиров.

Также законопроектом определяется, где можно ездить на электросамокатах, и устанавливаются требования для детей и подростков.

За нарушение установленных правил предлагается ввести штрафы. Так, за первое нарушение – штраф в размере 1700 грн, за повторное – до 3400 грн с конфискацией соответствующего электротранспортного средства. Самое строгое наказание предусмотрено за третье и каждое последующее нарушение. В таком случае предлагается применять штраф в размере 17 тыс. грн и исправительные работы.

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