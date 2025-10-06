За последние годы передвижение на электросамокатах запретил ряд европейских городов.

Народные депутаты подготовили к голосованию в парламенте законопроект, который урегулирует использование персонального электротранспорта в Украине. Документ признает электросамокаты, моноколеса и сигвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и вводит отдельный дорожный знак.

Об этом сообщил Forbes Ukraine один из авторов законопроекта, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Горенюк.

По его словам, главная задача законопроекта - легализовать использование электросамокатов и сделать правила понятными для всех участников движения.

Видео дня

Ключевые нормы законопроекта о персональном электротранспорте предусматривают, что ездить по тротуарам на электросамокатах, моноколесах и сигвеях смогут дети до семи лет, но только под присмотром взрослых. С 7 до 14 лет - разрешено движение на тротуарах, велодорожках, в дворовых территориях, парках и скверах. А с 14 лет разрешается ездить только по велодорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части.

Кроме того, органы местного самоуправления будут определять зоны, где движение электросамокатов будет запрещено, для этого появится специальный знак "Движение электросамокатов запрещено".

Потребность в урегулировании этого электротранспорта подкрепляет статистика. Так, за девять месяцев 2025 года полиция зафиксировала 1 144 ДТП с участием электросамокатов и других легких электросредств. В результате аварий погибли 14 человек, еще 765 получили травмы.

Отмечается, что в последние годы передвижение на электросамокатах по улицам запретил ряд европейских городов: Париж, Мадрид, румынский Пьятра-Нямц. С января 2026 года их окончательно запретят в Праге. При этом в Барселоне, Лондоне и Риме уже существенно ограничили их использование.

В Украине из законопроекта, по сравнению с первым чтением, убрали нормы о жестком регулировании скорости, обязательные шлемы и светоотражатели. Эти требования в дальнейшем будут определяться подзаконными актами.

Новые правила в Украине вступят в силу через три месяца после опубликования закона. Но законопроект еще должен пройти второе чтение в парламенте.

Электросамокаты в Украине - последние новости

С середины октября в Ивано-Франковске запретят ездить на электросамокатах в центре города. Таким образом Ивано-Франковск стал первым украинским областным центром, который ввел подобный запрет.

Ранее сообщалось, что в Киеве определят специальные места для парковки электросамокатов и электровелосипедов. Тогда отмечалось, что ситуация с хаотичной парковкой электросамокатов и велосипедов создает угрозу - в частности, для маломобильных людей.

Вас также могут заинтересовать новости: