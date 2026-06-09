Где в мире самая вкусная еда: эксперты составили топ-20 городов для гурманов

В каждом уголке мира есть своя кулинарная столица.

Дегустация местных блюд – одна из самых приятных частей любого зарубежного путешествия. Для многих туристов именно желание познакомиться с кухней определенной страны является едва ли не главным фактором при выборе места для отпуска.

Издание Time Out обнародовало рейтинг лучших гастрономических городов мира в 2026 году. Для его составления журналисты опросили тысячи жителей разных стран о качестве, доступности и разнообразии местной кухни, а также привлекли поваров, ресторанных критиков и экспертов по гастрономии.

Авторы отмечают, что при оценке учитывали не только популярность ресторанов, но и кулинарные традиции, доступность продуктов и особенности местной культуры питания.

Видео дня

Первая пятерка городов с лучшей едой выглядит следующим образом:

Лима, Перу. Как пишет издание, гастрономия столицы Перу отражает необычайное культурное и региональное разнообразие страны. В городе можно попробовать блюда из разных уголков Перу – от кухни Амазонии до традиций северного и южного регионов. Особое внимание авторы обращают не только на всемирно известное севиче, но и на менее популярное за пределами страны блюдо causa Limeña.

Лима также стала самым доступным городом рейтинга для любителей гастрономии. По данным опроса, 90% местных жителей считают посещение ресторанов недорогим, а 85% назвали город доступным для питания в целом.

Бангкок, Таиланд. В публикации говорится, что современная пищевая культура тайской столицы сформировалась под влиянием миграции, международной торговли и китайских кулинарных традиций. Именно они в значительной степени повлияли на развитие культуры уличной еды и многих известных блюд.

"Лучшие блюда Бангкока часто происходят из рецептов, которые сочетают сладкий, соленый, кислый и острый вкусы в одном кусочке", – отмечает автор публикации.

Мехико, Мексика. Издание отмечает, что гастрономическая сцена мексиканской столицы сочетает традиционные мексиканские продукты и влияния многих мировых кухонь. По словам авторов рейтинга, символом города остается taco al pastor – свинина, маринованная с чили и специями и поданная на кукурузной тортилье.

Лондон, Великобритания. Как отмечает Time Out, гастрономия британской столицы сочетает исторические английские традиции и влияние многих волн миграции. Именно поэтому здесь одинаково успешно сосуществуют классические британские рестораны и заведения китайской, индийской, корейской и других кухонь мира.

"Ни один другой город мира не любит питаться вне дома больше, чем лондонцы", – пишут авторы рейтинга

Барселона, Испания. Гастрономическая культура города формировалась под влиянием средиземноморской истории, римского наследия и международной торговли. Значительное влияние на современную каталонскую кухню также оказали продукты, попавшие в Европу после открытия Америки, в частности помидоры и картофель.

"Барселона также была первым местом в Испании, где сформировалась концепция современного ресторана", – добавили эксперты.

Помимо вышеперечисленных городов, в первую двадцатку также вошли:

Хошимин (Вьетнам);

Мельбурн (Австралия);

Пекин (Китай);

Афины (Греция);

Лиссабон (Португалия);

Кейптаун (Южная Африка);

Осака (Япония);

Бангалор (Индия);

Неаполь (Италия);

Нью-Йорк (США);

Гонконг (Китай);

Буэнос-Айрес (Аргентина);

Марсель (Франция);

Копенгаген (Дания);

Медельин (Колумбия).

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, украинка, проживающая в Румынии, призналась, что одним из самых больших сюрпризов в этой стране для нее стала местная кухня. Несмотря на то, что румынские блюда довольно колоритны, они очень вкусные.

Также мы рассказывали, что дорогие рестораны Дубая вынуждены пересматривать меню и отказываться от импортных деликатесов из-за блокады Ормузского пролива на фоне американо-иранской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: