Киевские власти не знают, когда повысят тарифы на воду, – официальный ответ

С учетом среднестатистического потребления холодной воды в Киеве для семьи из трех человек плата за воду существенно увеличится.

"Киевводоканал" планирует изменить тарифы до экономически обоснованного уровня. В то же время столичные власти, несмотря на анонс новых тарифов, до сих пор не знают, с какой даты они начнут применяться. Об этом стало известно из ответа "Киевводоканала" на запрос УНИАН.

"Учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится примерно на 200–300 (или 500–600) гривень", – говорится в сообщении.

По словам предприятия, сейчас продолжается процедура изменения тарифов, которая регламентирована постановлением Кабинета Министров. Это длительный процесс, включающий уведомление, анализ расчетов предприятия, их доведение до сведения и обоснование.

Видео дня

"В связи с этим речь идет о ближайших месяцах, но пока точного ответа о том, с какого периода будут применяться новые цены, нет", – сообщили в предприятии.

Почему вырастут тарифы на воду в Киеве

В "Киевводоканале" отметили, что действующий тариф, который не менялся с 2022 года, покрывает себестоимость производства услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотведению лишь на 34%. За это время затраты на оказание услуг выросли почти в три раза из-за ряда факторов.

В частности, расходы на электроэнергию, которые имеют наибольший удельный вес в структуре тарифа, по сравнению с 2022 годом выросли втрое. Стоимость топливно-смазочных материалов увеличилась более чем вдвое.

"В течение 2022–2026 годов стремительно выросли цены на реагенты, причем на отдельные виды они повысились почти втрое. 16 водоканалов Украины на сегодняшний день уже установили новые экономически обоснованные тарифы, чтобы иметь возможность продолжать предоставлять услуги потребителям", – отметили в "Киевводоканале".

Также на предприятии сообщили о критической нехватке производственного персонала. Речь идет о слесарях, электриках, машинистах насосных станций, водителях аварийных бригад, лаборантах и диспетчерах. Поскольку зарплаты в два раза ниже среднего уровня в промышленности Киева, предприятию становится все сложнее удержать специалистов.

Кроме того, в "Киевводоканале" отмечали, что на предприятии уже более 1500 незаполненных вакансий. Кадровый кризис усугубляет мобилизация: почти 300 работников были призваны в ряды Вооруженных Сил Украины.

Тарифы на воду в Киеве – последние новости

21 июля в КГГА сообщили, что тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей Киева вырастут до 63,79 гривни за кубометр. Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.

В то же время "Киевводоканал" предлагал увеличить тарифы на воду до 88,90 грн за кубометр. Согласно расчетам, тариф на централизованное водоснабжение должен был составить 50,69 грн за куб., а на водоотведение – 38,21 грн за куб.

На данный момент тариф на воду в столице составляет 30,38 грн за куб.: водоснабжение - 16,16 грн. за куб., а водоотвод - 14,22 грн.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывал, что отечественные водоканалы массово заявляли о намерении повысить тарифы для потребителей уже этим летом. О повышении объявили около 20 городов: Одесса, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Бердичев. Попенко отметил, что речь идет о повышении на 100–150 и даже на 213%.

Вас также могут заинтересовать новости: