Мечта гурмана: одна из стран ищет добровольцев, которых будут бесплатно кормить местной едой

В туристическом ведомстве надеются, что "финская кухня" займет место наряду с известными гастрономическими брендами Европы.

Visit Finland приглашает 16 иностранных гостей в полностью оплачиваемое кулинарное путешествие этой осенью, цель - сделать финскую кухню новой звездой на мировой гастрономической карте, сообщает Euronews.

Многие страны Европы давно славятся своей кухней, ради которой туристы приезжают со всего мира. Впрочем, финская кухня пока не входит в этот список - но в Финляндии хотят это изменить, объясняет СМИ.

Visit Finland планирует популяризировать национальную гастрономию и пригласил 16 участников попробовать лучшие блюда страны. В туристическом ведомстве надеются, что вскоре "финская кухня" будет стоять в одном ряду с такими известными гастрономическими брендами Европы, как итальянская, греческая, испанская или французская.

В сентябре для счастливчиков организуют специальные "официальные дегустационные меню", которые должны продемонстрировать лучшие вкусы разных регионов страны.

Перед этим туристическое агентство опросило жителей "самой счастливой страны мира", чтобы выяснить, какие блюда и вкусы, по их мнению, лучше всего олицетворяют Финляндию и ее регионы.

После такого гастрономического исследования к созданию меню пригласили одних из лучших шеф-поваров страны.

Два региона - две совершенно разные кухни

Запланировано два мероприятия - по восемь гостей в каждом. Одно состоится в регионе Побережье и Архипелаг, другое - в дикой природе Лапландии.

В регионе Побережье и Архипелаг меню будет создавать Эрик Мансикка. Его ресторан Kaskis в городе Турку стал первым заведением за пределами Хельсинки, получившим звезду Michelin в 2022 году. Через три года ресторан также был отмечен "зеленой" звездой Michelin за устойчивый подход.

В Лапландии за кухню будет отвечать шеф Джоэл Маннинен - главный повар ресторана Sky Kitchen and View в Рованиеми, расположенного на холме Оунасваара с панорамным видом. В 2025 году он победил в чемпионате молодых шеф-поваров Финляндии, а уже в следующем году завоевал серебро на мировом чемпионате среди молодых поваров.

Участники могут выбрать один из двух регионов, а победители получат четырехдневное путешествие с полностью оплаченными расходами.

Программа будет включать насыщенный маршрут с различными активностями и, конечно же, большим количеством еды, а кульминацией станет уникальный дегустационный ужин.

Как подать заявку

Чтобы получить шанс попасть в число гостей, желающим придется выполнить несколько условий.

Нужно опубликовать короткое видео в TikTok или Instagram и ответить только на один вопрос: "Почему вы хотите Have Some Finnish?" - игра слов, которая одновременно намекает и на финскую культуру, и на знакомство с ней "на вкус".

Подавать заявки можно как самостоятельно, так и в паре. Прием заявок стартовал 18 мая и продлится до 9 июня. Победителей объявят 29 июня.

