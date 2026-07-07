Лучшие острова Европы для отдыха в 2026 году: кто возглавил рейтинг

Если вы хотите провести отпуск на одном из европейских островов, но не можете определиться с направлением, новое исследование от Saga Holidays поможет сделать выбор.
Как пишет Euronews, специалисты туристической компании проанализировали 80 островов Европы, оценив их по трем критериям: погодные условия (количество солнечных дней, осадки, ветер и комфортная температура); возможности для гастрономического отдыха (количество ресторанов, кафе и баров с учётом площади острова); количество зелёных зон и природных территорий.
При подсчете итоговых баллов наибольший вес имела природа – 45%, погодные условия составили 35%, а гастрономия – 20%.
По результатам исследования в десятку лучших вошли преимущественно острова Испании и Хорватии – они заняли девять из десяти мест в рейтинге.
Лучшие острова Европы для отдыха в 2026 году
Победителем рейтинга стал Тенерифе – самый большой из Канарских островов. Он набрал 95 из 100 возможных баллов. В Saga Holidays отмечают, что первое место Тенерифе обеспечило сочетание живописных природных ландшафтов, качественной местной кухни и большого количества солнечных дней.
Второе место заняла Ла-Пальма (94 балла), которую часто называют La Isla Bonita – "Красивый остров". Она имеет статус биосферного заповедника ЮНЕСКО благодаря богатой природе и приверженности принципам устойчивого развития.
Третьим стал португальский архипелаг Мадейра (93 балла), где расположен уникальный лавровый лес Лаурисильва, внесённый в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В первую пятерку также вошли два хорватских острова – средневековая Корчула и живописный Млет, который считается прекрасным местом для любителей активного отдыха.
Топ-10 лучших островов Европы
- Тенерифе (Канарские острова, Испания) – 95/100;
- Ла-Пальма (Канарские острова, Испания) – 94/100;
- Мадейра (Португалия) – 93/100;
- Корчула (Хорватия) – 92/100;
- Млет (Хорватия) – 90/100;
- Майорка (Балеарские острова, Испания) – 89/100;
- Лошинь (Хорватия) – 88/100;
- Брач (Хорватия) – 87/100;
- Гран-Канария (Испания) – 86/100;
- Ла-Гомера (Испания) – 85/100.
Где в Европе лучшая погода
В категории лучших погодных условий бесспорными лидерами стали Канарские острова, которые славятся мягким климатом в течение всего года.
Первое место вновь занял Тенерифе, набравший 88 баллов из 100.
В тройку также вошли:
- Тенерифе – 88/100;
- Ла-Гомера – 86/100;
- Гран-Канария – 85/100.
Кроме того, Канарский архипелаг был признан лучшим архипелагом Европы благодаря сочетанию благоприятного климата, природы и туристической инфраструктуры.
Лучшие острова для гастрономического туризма
Если главной целью путешествия является кухня, то лучшим выбором станет Италия.
В тройку лидеров вошли:
- Капри – 75/100;
- Сардиния – 66/100;
- Санторини (Греция) – 65/100.
На Капри туристам рекомендуют попробовать традиционный салат "Капрезе", а также местные равиоли капрезе – свежую пасту с начинкой из сыра качотта, пармезана и майорана, которую подают с легким томатным соусом.
Самые зеленые острова Европы
Рейтинг островов с наибольшим количеством природных территорий возглавила Хорватия.
В первую тройку вошли:
- Млет (Хорватия) – 86/100;
- Мадейра (Португалия) – 85/100;
- Корчула (Хорватия) – 83/100.
Говорят, что Млет часто называют "Зелёным островом". Несмотря на то, что он менее известен среди туристов, чем Дубровник или Сплит, эксперты считают его прекрасным местом для тех, кто хочет совместить отдых с знакомством с природой Хорватии.
Другие новости о путешествиях
Напомним, эксперты назвали страны с самой чистой водой в озерах, пригодных для летнего купания. Лидером рейтинга стала Австрия – 96,5 % её внутренних вод для купания признаны отличными. Говорится, что горный рельеф Альп, покрывающих две трети страны, образует природные резервуары с чистой водой.
Второе место заняла Финляндия (94,7%), где насчитывается более 180 тысяч озер. Например, озеро Туусула на юге страны прогревается до 18–22 °C, а Саймаа – крупнейшее финское озеро и четвертое по размеру в Европе – поражает лабиринтом из почти 14 тысяч островов.