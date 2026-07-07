Лучшие острова Европы для отдыха в 2026 году: кто возглавил рейтинг

Эксперты оценили 80 европейских островов по климату, гастрономии и природе.

Если вы хотите провести отпуск на одном из европейских островов, но не можете определиться с направлением, новое исследование от Saga Holidays поможет сделать выбор.

Как пишет Euronews, специалисты туристической компании проанализировали 80 островов Европы, оценив их по трем критериям: погодные условия (количество солнечных дней, осадки, ветер и комфортная температура); возможности для гастрономического отдыха (количество ресторанов, кафе и баров с учётом площади острова); количество зелёных зон и природных территорий.

При подсчете итоговых баллов наибольший вес имела природа – 45%, погодные условия составили 35%, а гастрономия – 20%.

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По результатам исследования в десятку лучших вошли преимущественно острова Испании и Хорватии – они заняли девять из десяти мест в рейтинге.

Лучшие острова Европы для отдыха в 2026 году

Победителем рейтинга стал Тенерифе – самый большой из Канарских островов. Он набрал 95 из 100 возможных баллов. В Saga Holidays отмечают, что первое место Тенерифе обеспечило сочетание живописных природных ландшафтов, качественной местной кухни и большого количества солнечных дней.

Второе место заняла Ла-Пальма (94 балла), которую часто называют La Isla Bonita – "Красивый остров". Она имеет статус биосферного заповедника ЮНЕСКО благодаря богатой природе и приверженности принципам устойчивого развития.

Третьим стал португальский архипелаг Мадейра (93 балла), где расположен уникальный лавровый лес Лаурисильва, внесённый в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В первую пятерку также вошли два хорватских острова – средневековая Корчула и живописный Млет, который считается прекрасным местом для любителей активного отдыха.

Топ-10 лучших островов Европы

Тенерифе (Канарские острова, Испания) – 95/100;

Ла-Пальма (Канарские острова, Испания) – 94/100;

Мадейра (Португалия) – 93/100;

Корчула (Хорватия) – 92/100;

Млет (Хорватия) – 90/100;

Майорка (Балеарские острова, Испания) – 89/100;

Лошинь (Хорватия) – 88/100;

Брач (Хорватия) – 87/100;

Гран-Канария (Испания) – 86/100;

Ла-Гомера (Испания) – 85/100.

Где в Европе лучшая погода

В категории лучших погодных условий бесспорными лидерами стали Канарские острова, которые славятся мягким климатом в течение всего года.

Первое место вновь занял Тенерифе, набравший 88 баллов из 100.

В тройку также вошли:

Тенерифе – 88/100;

Ла-Гомера – 86/100;

Гран-Канария – 85/100.

Кроме того, Канарский архипелаг был признан лучшим архипелагом Европы благодаря сочетанию благоприятного климата, природы и туристической инфраструктуры.

Лучшие острова для гастрономического туризма

Если главной целью путешествия является кухня, то лучшим выбором станет Италия.

В тройку лидеров вошли:

Капри – 75/100;

Сардиния – 66/100;

Санторини (Греция) – 65/100.

На Капри туристам рекомендуют попробовать традиционный салат "Капрезе", а также местные равиоли капрезе – свежую пасту с начинкой из сыра качотта, пармезана и майорана, которую подают с легким томатным соусом.

Самые зеленые острова Европы

Рейтинг островов с наибольшим количеством природных территорий возглавила Хорватия.

В первую тройку вошли:

Млет (Хорватия) – 86/100;

Мадейра (Португалия) – 85/100;

Корчула (Хорватия) – 83/100.

Говорят, что Млет часто называют "Зелёным островом". Несмотря на то, что он менее известен среди туристов, чем Дубровник или Сплит, эксперты считают его прекрасным местом для тех, кто хочет совместить отдых с знакомством с природой Хорватии.

Другие новости о путешествиях

Напомним, эксперты назвали страны с самой чистой водой в озерах, пригодных для летнего купания. Лидером рейтинга стала Австрия – 96,5 % её внутренних вод для купания признаны отличными. Говорится, что горный рельеф Альп, покрывающих две трети страны, образует природные резервуары с чистой водой.

Второе место заняла Финляндия (94,7%), где насчитывается более 180 тысяч озер. Например, озеро Туусула на юге страны прогревается до 18–22 °C, а Саймаа – крупнейшее финское озеро и четвертое по размеру в Европе – поражает лабиринтом из почти 14 тысяч островов.

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