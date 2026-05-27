Не только дорогая Скандинавия: 12 лучших мест в Европе, чтобы сбежать от жары этим летом

Некоторые прохладные направления находятся в самом серце континента.

В мае 2026 году Европу накрыла аномальная жара, унесшая жизни людей в нескольких странах. Причем это уже не первый год, когда от адских температур и вызванных ими разрушительных лесных пожаров летом страдают не только южные европейские страны.

Так что туристам становится все сложнее найти прохладные места на континенте для комфортного летнего отпуска. Чтобы облегчить отпускникам муки выбора, издание The Independent составило список из 12 лучших направлений Европы, куда можно сбежать от жары этим летом.

Оказывается, отыскать более прохладные температуры можно не только в странах Скандинавии, где цены традиционно в разы выше, чем в Восточной и Южной Европе.

12 прохладных европейских направлений для отпуска 2026

Остенде, Бельгия: средняя температура в августе 16°C-21°C. Осло, Норвегия: средняя температура в августе 16°C-21°C. Ла Гомера, Канарские острова, Испания: средняя температура в августе 21°C-28°C. Тарту, Эстония: средняя температура в августе 13°C-22°C. Сопот, Польша: средняя температура в августе 14°C-22°C. Зильт, Германия: средняя температура в августе 15°C-20°C. Озеро Блед, Словения: средняя температура в августе 13°C-25°C. Машику, Мадейра, Португалия: средняя температура в августе 21°C-26°C. Пори, Финляндия: средняя температура в августе 11°C-19°C. Харлем, Нидерланды: средняя температура в августе 14°C-22°C. Скаген, Дания: средняя температура в августе 14°C-20°C. Арран, Шотландия: средняя температура в августе 13°C-17°C.

При этом американские ученые прогнозируют, что в 2026 году Землю может накрыть самый мощный климатический феномен за последние 150 лет – "супер" Эль-Ниньо. В Украине это также прочувствуют, но без катастрофических последствий.

