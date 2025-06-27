Американка Кристина Ма-Келламс уже посетила со старшим сыном 20 стран.

Многие люди считают, что с появлением детей им придется надолго забыть о поездках на отдых за границу. Однако другие опытные путешественники возражают, что брать с собой в отпуск детей можно и даже нужно, главное только к этому правильно подготовиться.

Среди последних – мать двоих детей, американка Кристина Ма-Келламс, которая уже успела свозить своего старшего сына в 20 стран мира. В своем блоге на Business Insider она поделилась восемью золотыми правилами, благодаря которым все их поездки проходят гладко.

"Путешествия – мое любимое занятие, поэтому для меня важно, чтобы мои двое детей – 7 и 14 лет – тоже могли познавать мир. Мои дети путешествуют со мной с тех пор, как они были малышами, и в среднем я совершаю три-четыре поездки в год хотя бы с одним из своих детей. За эти годы я накопила много советов о том, как путешествовать с детьми. Теперь я обязательно следую этим восьми правилам, чтобы все прошло гладко и все отлично провели время", – рассказала женщина.

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1. Сделайте местный транспорт частью приключения. "Когда дело касается отелей и жилья, местоположение имеет решающее значение. Мы всегда стараемся выбирать отель поблизости от общественного транспорта. Важно не только иметь возможность добраться до всех мест, которые мы хотим увидеть, но и моим детям нравится знакомство с поездами, метро, ​​паромами и автобусами", – пояснила Кристина.

2. Заранее изучите приложения для вызова такси. Путешественница предупредила, что привычный многим людям сервис такси Uber доступен не везде, да и в некоторых странах есть более выгодные альтернативы.

"Хотя общественный транспорт идеален, наличие резервного вида транспорта имеет решающее значение в случае чрезвычайной ситуации. Uber доступен в более чем 15 тысячах городов по всему миру, но не везде. В некоторых странах туристы могут воспользоваться Uber, но местные альтернативы более надежны и доступны. Перед поездкой я обязательно изучаю приложения для вызова такси в конкретной стране и загружаю те из них, которые популярны в данной местности, чтобы иметь их в качестве резервных", – рассказала она.

3. Выбирайте местные тематические парки и музеи, а не глобальные франшизы. "Чтобы избежать больших толп, я обычно избегаю мировых достопримечательностей и популярных мест крупных франшиз (например, парков "Дисней"), когда путешествую с детьми. Вместо этого мы стараемся выбирать местные парки развлечений и музеи, которые, как мы обнаружили, немного менее многолюдны", – поделилась опытом мама-путешественница.

4. Выучите заранее основные фразы на местном языке. Кристина говорит, что за несколько недель до каждой поездки она загружает себе и детям на смартфоны приложения для изучения местного языка, чтобы они могли лучше поладить с местными жителями.

"Недавно мы открыли для себя HelloChinese для мандаринского языка; раньше нам удавалось изучать корейский язык только с помощью видео на YouTube. Duolingo тоже подойдет", – отметила она.

5. Не отказывайтесь от привычных детям вещей. Путешественница поясняет, что они, конечно же, всегда стараются познакомить детей с чем-то новым, но порой в поездках мальчики начинают скучать за любимыми занятиями или едой из дома.

6. Не меняйте отели слишком часто. Кристина говорит, что во время отпуска они стараются бронировать один базовый отель на все время, из которого они потом совершают короткие однодневные поездки.

"Это помогает нам избежать хлопот с повторной упаковкой вещей и часто имеет дополнительный бонус, позволяя использовать самые экономичные виды транспорта, например, бюджетные авиалинии, которые разрешают перевозить только личные вещи. Например, когда мы были в Афинах, мы запланировали однодневную поездку на Санторини. Лететь туда бюджетной авиакомпанией заняло меньше часа, и эта однодневная поездка превратилась в одно из самых приятных воспоминаний моих детей", – поделилась женщина.

7. Берите с собой только ручную кладь. "Провоз чемодана может обойтись дорого, и я также нервничаю, что потеряю свой багаж. Поэтому я путешествую только с небольшим чемоданом на колесиках и рюкзаком, а также надеваю на себя всю необходимую верхнюю одежду при посадке в самолет. Этот трюк не только экономит деньги и успокаивает меня, но и помогает мне ограничить количество сувениров, которые могут купить мои дети. В конце концов, они могут уместить в своей ручной клади лишь определенное количество вещей", – рассказала Кристина.

8. Разрешайте детям принимать участие в планировании поездки. Путешественница говорит, что когда ее старший сын стал подростком, она начала привлекать его к планированию маршрута.

"Я устанавливаю бюджет и масштаб поездки, но прошу его провести исследование, куда нам следует отправиться. После того, как в детстве он смотрел замки в Европе, его последние два выбора включали недельный круиз по Карибскому морю и ряд поездок по Азии – за последний год мы посетили Японию, Корею и Китай, а в следующем месяце отправимся в Малайзию, Таиланд и Сингапур. Включение его в процесс помогло мне убедиться, что мы оба отлично проведем время – и передало ему ту же страсть к открытию мира, что и у меня", – подытожила она.

Советы туристам, путешествующим с детьми

Как сообщал УНИАН, ранее свежее исследование Clean Cities Campaign признало французскую столицу Париж самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы. В основу рейтинга легли показатели безопасности на дорогах городов.

В свою очередь, пара туристов из США Линдси Грейнджер и Колин Бойд, путешествующие по миру со своей 3-летней дочкой Кинсли, рассказали об ошибках, которые они совершили в поездках, а также предупредили, как их избежать.

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