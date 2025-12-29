Опубликован рейтинг самых проходимых и 'забрасываемых' игр 2025 года

Портал How Long To Beat, отслеживающий статистику игроков о прохождении игр и потраченном на это времени, представил свои итоги 2025 года. Авторы назвали самые проходимые и забрасываемые тайтлы, а также популярные платформы и другие сведения о развлечениях, вышедших в этом году.

Самой проходимой игрой, которую геймеры прошли вплоть до финальных титров (а может быть, даже не один раз) стала французская RPG Clair Obscur: Expedition 33. Серебро досталось долгожданному сиквелу Hollow Knight: Silksong, а замкнул тройку призеров эксклюзив Nintendo Donkey Kong Bananza.

Самой забрасываемой игрой стала Persona 5: The Phantom X, условно-бесплатная игра в мире Persona 5. Большинство пользователей сайта предпочитают играть на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 5.

Самые проходимые игры 2025 года:

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Donkey Kong Bananza
  4. DOOM: The Dark Ages
  5. Dispatch
  6. Monster Hunter Wilds
  7. Mario Kart World
  8. Silent Hill f
  9. South of Midnight
  10. Hades 2

Игры, которые чаще всего забрасывали:

  1. Persona 5: The Phantom X
  2. Delta Force
  3. Where Winds Meet
  4. Hello Kitty Island Adventure
  5. inZOI
  6. Eternal Strands
  7. Blue Prince
  8. Avowed
  9. Atomfall
  10. The Precinct

Игры, которые чаще всего оставляли на потом:

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hades 2
  3. Hollow Knight: Silksong
  4. TES IV: Oblivion Remastered
  5. Kingdom Come: Deliverance 2
  6. Monster Hunter Wilds
  7. Deep Rock Galactic: Survivor
  8. Assassin's Creed Shadows
  9. Slime Rancher 2
  10. DOOM: The Dark Ages

Топ игр 2025 года, вышедших ранее:

  1. Indiana Jones and the Great Circle
  2. Hollow Knight
  3. Cyberpunk 2077
  4. Red Dead Redemption 2
  5. Elden Ring
  6. The Last of Us Part I
  7. God of War
  8. Ghost of Tsushima
  9. God of War: Ragnarok
  10. Marvel's Spider-Man 2

Топ ретро-игр 2025 года:

  1. Half-Life 2
  2. Final Fantasy
  3. Metal Gear Solid
  4. GTA: San Andreas
  5. Metroid Prime
  6. Half-Life
  7. Final Fantasy VII
  8. God of War
  9. GTA: Vice City
  10. Metal Gear Solid 2

Топ платформ 2025 года:

  1. ПК
  2. Switch
  3. PS5
  4. PS4
  5. Xbox Series X|S
  6. PS3
  7. PS2
  8. Xbox One
  9. Xbox 360
  10. 3DS

Топ игр каждого десятилетия:

  • 2020-е: Cyberpunk 2077 и Clair Obscur: Expedition 33
  • 2010-е: GTA 5 и "Ведьмак 3"
  • 2000-е: BioShock и Portal
  • 1990-е: Half-Life и Final Fantasy VII
  • 1980-е: Final Fantasy и Final Fantasy II

Ранее аналитики выяснили, в каких новинках геймеры провели больше всего часов в 2025 году. Лидером по количеству наигранных часов стала Kingdom Come: Deliverance 2, также в списке оказались Monster Hunter Wilds, Dune: Awakening и Assassin’s Creed Shadows.

В Steam меж тем проходит большая зимняя распродажа, на которой со скидками доступны тысячи игр, включая главные хиты и новинки 2025 года. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

