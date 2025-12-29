Опубликован рейтинг самых проходимых и 'забрасываемых' игр 2025 года

Портал How Long To Beat, отслеживающий статистику игроков о прохождении игр и потраченном на это времени, представил свои итоги 2025 года. Авторы назвали самые проходимые и забрасываемые тайтлы, а также популярные платформы и другие сведения о развлечениях, вышедших в этом году.
Самой проходимой игрой, которую геймеры прошли вплоть до финальных титров (а может быть, даже не один раз) стала французская RPG Clair Obscur: Expedition 33. Серебро досталось долгожданному сиквелу Hollow Knight: Silksong, а замкнул тройку призеров эксклюзив Nintendo Donkey Kong Bananza.
Самой забрасываемой игрой стала Persona 5: The Phantom X, условно-бесплатная игра в мире Persona 5. Большинство пользователей сайта предпочитают играть на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 5.
Самые проходимые игры 2025 года:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: The Dark Ages
- Dispatch
- Monster Hunter Wilds
- Mario Kart World
- Silent Hill f
- South of Midnight
- Hades 2
Игры, которые чаще всего забрасывали:
- Persona 5: The Phantom X
- Delta Force
- Where Winds Meet
- Hello Kitty Island Adventure
- inZOI
- Eternal Strands
- Blue Prince
- Avowed
- Atomfall
- The Precinct
Игры, которые чаще всего оставляли на потом:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- TES IV: Oblivion Remastered
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Assassin's Creed Shadows
- Slime Rancher 2
- DOOM: The Dark Ages
Топ игр 2025 года, вышедших ранее:
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight
- Cyberpunk 2077
- Red Dead Redemption 2
- Elden Ring
- The Last of Us Part I
- God of War
- Ghost of Tsushima
- God of War: Ragnarok
- Marvel's Spider-Man 2
Топ ретро-игр 2025 года:
- Half-Life 2
- Final Fantasy
- Metal Gear Solid
- GTA: San Andreas
- Metroid Prime
- Half-Life
- Final Fantasy VII
- God of War
- GTA: Vice City
- Metal Gear Solid 2
Топ платформ 2025 года:
- ПК
- Switch
- PS5
- PS4
- Xbox Series X|S
- PS3
- PS2
- Xbox One
- Xbox 360
- 3DS
Топ игр каждого десятилетия:
- 2020-е: Cyberpunk 2077 и Clair Obscur: Expedition 33
- 2010-е: GTA 5 и "Ведьмак 3"
- 2000-е: BioShock и Portal
- 1990-е: Half-Life и Final Fantasy VII
- 1980-е: Final Fantasy и Final Fantasy II
Ранее аналитики выяснили, в каких новинках геймеры провели больше всего часов в 2025 году. Лидером по количеству наигранных часов стала Kingdom Come: Deliverance 2, также в списке оказались Monster Hunter Wilds, Dune: Awakening и Assassin’s Creed Shadows.
В Steam меж тем проходит большая зимняя распродажа, на которой со скидками доступны тысячи игр, включая главные хиты и новинки 2025 года. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.