Несмотря на заявления Трампа о приближении прорыва в прекращении войны в Украине, переговоры во Флориде не дали ощутимого прогресса в заключении мирного соглашения.

Выступая в своем клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, президент США Дональд Трамп назвал разговор с украинским лидером "замечательным" и заявил, что стороны "достигли значительного прогресса" в попытках остановить российское вторжение. В то же время он признал, что ключевые вопросы остаются нерешенными, пишет Financial Times.

Был ли прогресс

Встреча состоялась на следующий день после массированной ракетной и дроновой атаки России на Киев и стала кульминацией интенсивных дипломатических усилий, направленных на завершение крупнейшей сухопутной войны в Европе за последние десятилетия. Несмотря на взаимные комплименты на совместной пресс-конференции, Трамп и Зеленский не конкретизировали, каких именно договоренностей удалось достичь.

Зеленский заявил, что во время переговоров были обсуждены "все аспекты" 20-пунктного мирного плана и что стороны находятся "на 90% пути" к соглашению. По его словам, военная часть плана "на 100% согласована", однако деталей он не раскрыл.

Трамп сообщил, что после встречи они вместе с Зеленским проинформировали европейских лидеров, в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала "хороший прогресс", подчеркнув, что ключевым элементом будущих договоренностей должны стать "железобетонные гарантии безопасности с первого дня".

Президент США также рассказал, что накануне встречи с Зеленским провел более двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, назвав его "хорошим и очень продуктивным". После этого Трамп заявил, что Путин "хочет, чтобы Украина достигла успеха".

"Мы приближаемся"

В то же время Трамп признал наличие "сложных" вопросов, прежде всего относительно территорий.

"Слово "согласовано" - слишком сильное, но мы приближаемся", - сказал он, намекая на глубокие разногласия между Киевом и Москвой относительно возможных территориальных уступок.

Россия, по имеющейся информации, сохраняет максималистскую позицию, в частности требуя вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов Донбасса. Предыдущий план, подготовленный при участии Москвы, предусматривал официальное признание этих территорий российскими - шаг, который Зеленский назвал неприемлемым.

Трамп подтвердил, что вопрос создания демилитаризованной или так называемой экономической зоны на Донбассе остается открытым. Зеленский заявил, что возможен отвод войск только при зеркальных действиях России, сохранении территорий в составе Украины и размещении международных миротворцев. Он подчеркнул, что любые территориальные уступки возможны только после всеукраинского референдума.

Относительно гарантий безопасности Трамп заявил, что США намерены "работать вместе с Европой", которая "возьмет на себя значительную часть" ответственности. Он также допустил возможность выступления в Верховной Раде Украины, если это будет способствовать продвижению мирного соглашения.

Отдельно президент США заявил, что Путин якобы открыт к сотрудничеству с Киевом относительно будущего Запорожской АЭС в рамках мирного соглашения. В то же время Москва уже дала понять, что отклонит любые изменения к предыдущему мирному плану, а глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в нежелании вести "конструктивные переговоры".

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова достигать своих целей силой, если Украина не согласится на условия Москвы.

Война в Украине - мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде продолжались около трех часов, однако по итогам ни один из участников не объявил о каком-то значительном прорыве в прекращении войны.

Как пишет CNN, Дональд Трамп по-прежнему относительно благосклонен к позициям Москвы. Однако, в отличие от некоторых предыдущих встреч, Трамп похвалил Зеленского и выразил уверенность, что мир близок.

В то же время Fox пишет, что встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго может стать шагом к первому за более чем пять лет прямому телефонному разговору между президентом Украины и Владимиром Путиным.

