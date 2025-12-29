Валюта дорожает в начале недели: курс доллара в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 41,85 грн, а евро - 49,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 29 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 42,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,85 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 49,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,14 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,96 грн/евро, а курс продажи - 49,76 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 29 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на сегодня установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара в Украине с 29 декабря по 4 января будет находиться в пределах 41,8-42,4 гривни на межбанке и 41,8-42,6 гривни на наличном рынке.

