'Укрзализныця' возобновила маршрут флагманского поезда в высокогорье Карпат: как будет курсировать

Компания продолжает маршрут к самому высокогорному городу в Украине.

"Укрзализныця" возобновила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" сообщением Киев - Ясиня до Рахова. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Мы прислушались к пожеланиям пассажиров и с 28 декабря флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня продолжил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что кроме поезда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова также продолжают курсировать поезда №143/144 Сумы - Рахов, №55/56 Киев - Рахов, а также пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое.

В компании добавили, что Квасы известны своими минеральными источниками и лечебным воздухом, а Рахов - самый высокогорный город в Украине.

Напомним, что в марте "Укрзализныця" открыла новый флагманский поезд №95/96 Киев - Рахов под названием "Гуцульщина". Он стал седьмым флагманским поездом УЗ. Однако позже маршрут сообщения был изменен на Киев - Ясиня.

УЗ на период Рождественских и Новогодних праздников назначила 16 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования регулярных рейсов. Приоритет был отдан карпатскому направлению.

Ранее сообщалось, что компания ввела новый график поездов для региональных, пригородных и городских рейсов. УЗ тогда запустила новые регулярные региональные маршруты на западе Украины. В частности, маршруты сообщением Львов - Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего следования, направляющиеся в горы.

