По словам девушки, важно правильно расставлять приоритеты и жертвовать тем, что для вас менее важно.

Многие путешественники отказываются от своего хобби с появлением детей – для кого-то это слишком сложно физически и морально, а для кого-то финансово. В то же время туристические эксперты уверяют – чем раньше дети начнут путешествовать, тем лучше.

Мама двух детей из британского Манчестера, ведущая блог в TikTok под ником nicoletravelandlife на более 100 тысяч подписчиков, рассказала, как ее семье из четырех человек удается ездить заграницу три-пять раз в год.

"Люди всегда спрашивают меня, как нам удается ездить во все эти поездки. Вероятно, многие думают, что у нас очень много денег, что совсем не так. Поэтому я просто подумала, что стоит рассмотреть несколько способов, с помощью которых мы можем себе позволить ездить за границу три-пять раз в год", – рассказала 28-летняя Николь.

В первую очередь она отметила, что ее семья из четырех человек – двое взрослых и двое детей – старается экономить на еде.

"Мы нечасто ходим куда-нибудь поесть, потому что еда вне дома может обойтись нам в 100-150 фунтов стерлингов (около 5200-7800 гривень). Мы едим вне дома только по особым случаям, потому что предпочитаем отложить эти деньги в отпускной фонд", – говорит девушка.

Вместо этого, по ее словам, они ходят за покупками в супермаркет, где тратят на недельный запас продуктов питания по 60-80 фунтов стерлингов (около 3100-4100 гривень).

Также Николь говорит, что она не покупает кофе на вынос каждый день: "Если мне нужно выпить, я просто пойду домой и возьму. На самом деле я лучше умру от жажды, чем заплачу, например, 6 фунтов за напиток (около 313 гривень). Нечасто покупаю обеды на работе. Я либо беру еду из дома – кого я обманываю, я не беру еду из дома, я просто голодаю на работе – или прихожу домой и покупаю что-нибудь на обед".

Кроме того, ее семья экономит на расходах на машину и старается не покупать новую одежду, только самое необходимое, чаще всего в супермаркетах.

Помимо этого, Николь говорит, что они приучают к экономии и своих детей – вместо платных развлечений они стараются искать вариант для бесплатного досуга, например, ходят на семейную прогулку или плавать.

"Не поймите меня неправильно: мы, конечно, выводим детей в свет, но поход в большое место, типа Stockheld Park, стоит 30 фунтов за билет (около 1565 гривень), поэтому мы делаем это нечасто. Мы вкладываем все эти деньги, которые мы бы потратили на это, в отпускную банку", – делится опытом она.

В завершение своего видео Николь отметила, что здесь все дело в приоритетах: "Думаю, на самом деле мы просто отдаем предпочтение путешествиям перед всем остальным".

При этом многие пользователи в комментариях под видео согласились с блогершей, добавив, что также они часто отказываются от маникюра и услуг парикмахера. Сама Николь ответила на это, что она стрижет волосы в салоне раз в год и сама делает дома все процедуры по уходу за собой.

Как сообщал УНИАН, ранее туристка поделилась своим опытом 17-месячного путешествия, во время которого она старалась тратить не больше 50 долларов в день.

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