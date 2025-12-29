Около трети украинцев планируют вернуться: социолог сказал, какое условие называют

Украинцы отмечают, что готовы возвращаться после завершения войны.

С каждым годом количество людей, которые готовы вернуться в Украину уменьшается, и на сегодня такое желание декларирует треть из тех, кто уехал. Об этом руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал в комментарии "РБК-Украина".

"Когда-то две трети, а то и больше (были готовы возвращаться - Ред.). Но их число уменьшалось-уменьшалось. Даже из условной трети готовых вернуться, до 10 процентов говорят, что они вернутся только после окончания войны. А остальные или подумают, или не настолько уверены", - отметил он.

По его словам, процент тех, кто реально вернется, будет очень незначительный.

"Если ты выехал из Мариуполя, то куда возвращаться? А сейчас ты в Германии. У тебя проходит второй этап адаптации - из Украины в Германию. А теперь что, из Германии обратно в Украину, на новое место? Нет жилья, нет работы, не устроены дети, и так далее. Это будет проблематично и массового возвращения не будет", - подчеркнул Антипович.

Он прогнозирует, что следствием войны будет демографический кризис в Украине. По его словам, Украину ожидают такие проблемы, как "пропасть с рождаемостью, пропасть с руками, которые могут что-то делать", а также старение населения.

Как сообщал УНИАН, в инфляционном отчете Национального банка Украины отмечалось, что массового возвращения украинцев из-за границы не стоит ждать как минимум до 2027 года. Скорее всего, этот процесс будет происходить медленными темпами - примерно по 100 тысяч человек в год.

Отмечалось, что на скорость возвращения сильно повлияют ситуация с безопасностью в Украине, темпы экономического восстановления и условия жизни украинцев в европейских странах. Даже в случае завершения активной фазы полномасштабной войны высокие риски останутся весомым фактором, который будет сдерживать миграцию беженцев обратно в Украину.

В НБУ считают, что политика стран Европейского Союза в отношении украинцев уменьшает их желание быстро возвращаться домой. Скорее всего, даже после улучшения ситуации с безопасностью часть граждан останется за рубежом из-за более стабильных условий жизни и медленного экономического восстановления в Украине.

Также в НБУ прогнозируют, что в 2025 году чистый отток населения составит около 200 тысяч человек.

