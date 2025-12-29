Аномальный декабрь в Бессарабии: на юге Украины перед Новым годом распустились цветы

На заповедных землях и рядом с ними еще можно увидеть дикие и садовые растения.

На территории украинской Бессарабии, на юге Одесской области, в декабре еще цветут цветы, рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. Ученый также обнародовал кадры невероятно красивых цветов.

"На дворе зима военного 2025 года, через пару дней начинается Новый, 2026, год, а в украинской Бессарабии возле Национального парка "Тузловские лиманы" и на территории самого нацпарка еще можно увидеть дикие и садовые цветы, которые цветут", - написал он в Facebook.

Как писал УНИАН, в декабре на юге Одесской области, в нацпарке "Тузловские лиманы", после осеннего цветения алычи растет ее первый плод. Алыча - это дикая слива, плодовое дерево. Цветение алычи в ноябре и плоды в декабре - признак постепенного изменения климата.

Также на территории парка "Тузловские лиманы" очень рано расцвел редкий цветок, который в народе называют "брандушкой". Ученый Иван Русев рассказал, что брандушка - безвременник анкарский - занесен в Красную книгу Украины. По его словам, произошло чудо - не дождавшись Рождества и Нового года у растений появились цветочки в середине декабря. Этот факт уникален и свидетельствует о возможности воспроизведения растения, которое уже на грани исчезновения.

Также на юге Одесской области неожиданно расцвел очень красивый, но ядовитый цветок - татарская жимолость - вид растений семейства жимолостных, кустарник, который может вырастать до 2,5 метров. У растения цветки розово-красных оттенков, с венчиком. Обычное время цветения этой красоты - май-июнь, однако в Одесской области она зацвела в середине декабря.

