У Кремля нет запасов ракет: эксперт раскрыл детали последнего обстрела энергетики

После последнего обстрела украинские АЭС постепенно восстанавливают работу.

Последняя вражеская атака по энергосистеме Киева была осуществлена вооружением, которое российский военно-промышленный комплекс изготовил в декабре, что свидетельствует об отсутствии у Москвы значительных запасов средств поражения. Об этом в комментарии УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Учитывая те маркировки средств поражения, которые были установлены соответствующими нашими службами и компетентными органами, можно убедиться в том, что по Киеву было запущено то, что выпускалось российским ВПК уже в декабре", - сказал Рябцев.

По его словам, Россия использует вооружение сразу после производства, не имея возможности накапливать значительные резервы.

"То есть они то, что производят, то сразу и запускают, и никаких там запасов или чего-то другого в большом объеме не имеют", - рассказал эксперт.

В то же время энергетическая ситуация в Украине пока остается контролируемой, а серьезных проблем с генерацией электроэнергии нет.

"С генерацией пока нет проблем и атомные электростанции понемногу выходят на плановую загрузку, потому что и там были атаки в том числе и на подстанции, которые снимают мощность с атомных электростанций", - сказал Рябцев.

Однако он предостерег, что нынешний позитивный сценарий может измениться в случае новых ударов.

"Поэтому осторожный оптимизм у меня есть относительно того, что будет происходить в дальнейшем, но опять же этот осторожный оптимизм может быть отменен очередным ударом", - отметил эксперт.

Он также отметил, что, несмотря на ограниченные возможности России, Украина должна и в дальнейшем укреплять оборону энергетических объектов.

"Это не означает, что не нужно увеличивать плотность обороны как активной, так и продолжать реализовывать мероприятия по инженерно-технической защите", - добавил Рябцев.

Атаки России на энергосистему Украины

27 декабря РФ в очередной раз массированно ударила дронами и ракетами по Киеву и области. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура. Из-за последствий вражеской атаки на левом берегу Киева применяются экстренные отключения. На левом берегу Киева применены экстренные отключения.

По прогнозу нардепа Сергея Нагорняка, стабилизировать ситуацию со светом на Киевщине удастся в течение недели.

