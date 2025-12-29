Известная украинская актриса рассказала, что на самом деле ее объединяет с Цымбалюком

Им приписывали роман несколько месяцев назад.

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару призналась, что их связывает с Тарасом Цымбалюком.

Не секрет, что актеры неожиданно подогрели слухи о вероятном романе еще в октябре этого года. Тогда появились фотографии в сети, где они вместе позируют на камеру. После этого пользователи засыпали их комплиментами, подчеркивая, что они хорошая пара.

И на днях Анастасия в своем Instagram ответила, что действительно их объединяет с Тарасом.

"Созвучность фамилий? Съемочный процесс? Будущая премьера фильма?" - написала Цимбалару, намекнув на ленту "Коли ти розлучишся?".

Актриса также добавила, что по сюжету они будут играть довольно откровенную сцену в кадре. Однако, по ее словам, это лишь работа, поэтому никаких романтических чувств к Цымбалюку она не испытывает.

"Страсть существует только в кадре... Ну, какие ощущения? Сняли, посмеялись, я заболела, потому что лежала на полу несколько часов, пошли обедать. Примерно такие", - написала Анастасия.

