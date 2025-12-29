Может не выдержать еще 12 месяцев войны: аналитик из США указал на критическую проблему Кремля

В 2025 году более 90% контрактников, которых набирала Россия ежемесячно, шли на покрытие потерь.

В этом году РФ сделала ставку на тактику инфильтрации и наступательные действия силами легкой моторизованной техники на фронте, что привело к большим потерям в личном составе, считает американский военный аналитик и старший научный сотрудник фонда The Carnegie Endowment Майкл Кофман.

"Мы видим замедление уже в декабре из-за того, что у них были большие потери за последние несколько месяцев. Если посмотрим на живую силу, в этом году, скорее всего, более 90% контрактников, которых набирала Россия ежемесячно, ушло на покрытие потерь. Россия уже не может наращивать свои силы, как это было в предыдущем году", - сказал Кофман в интервью "Украинской правде".

Он добавил, что в случае сохранения такой тенденции, в 2026 году у РФ могут начаться проблемы с укомплектованием личного состава в подразделениях и с наличием рабочей силы.

"У России больше людей, но у нее критически не хватает рабочей силы в стране. То есть с функциональной точки зрения в России практически нет безработицы. Найти людей для войны и для военно-промышленного комплекса обходится для экономики очень дорого. Что это нам показывает? Большой вопрос, способны ли они продолжать боевые действия такой интенсивности с такими потерями еще 12 месяцев", - добавил Кофман.

Проблема с личным составом в РФ: что известно

Ранее о том, что на фоне больших потерь в РФ могут начаться проблемы с личным составом, сообщали и аналитики из Института изучения войны (ISW). Они отмечали, что темпов вербовки в России едва хватает для покрытия потерь, поэтому она не способна формировать стратегические резервы.

На фоне этого, по данным аналитиков, Москва не способна проводить маневренные операции с быстрым продвижением на оперативном уровне.

Кроме того, проблема с личным составом не дает РФ концентрировать усилия на конкретном участке фронта без того, чтобы перебрасывать туда подразделения с других участков. А это создает возможности для контратак Сил обороны.

