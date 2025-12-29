В Кремле назвали необходимое условие для прекращения огня после встречи Трампа и Зеленского

Судьбу Запорожской и Херсонской областей пока у Путина отказываются комментировать.

Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей, называя это необходимым условием для прекращения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры в США между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Песков, в частности, заявил, что необходимое для остановки боев решение Киева по Донбассу - это вывод войск из административных границ. Вместе с тем, в Кремле не комментируют, ожидает ли Москва выхода ВСУ из Херсонской и Запорожской областей.

Также в РФ считают нецелесообразным публично комментировать идеи создания зоны свободной торговли на Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС.

Кроме того, комментируя слова Зеленского о блан "Б" для России, Песков заявил, что "В Кремле не понимают, о чем идет речь". Он добавил, что Москва думает о прекращении огня в контексте достижения собственных целей.

Также Песков отметил, что во время телефонного разговора Трампа и Путина речь не шла о рождественском перемирии.

Песков также сказал, что Москва пока не знает подробностей о том, как состоялась встреча Зеленского и Трампа. Информацию получат только после того, как Владимир Путин и Трамп еще раз поговорят по телефону - это должно произойти "в ближайшее время".

Мирный план - новости

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора Трампа и Путина были обсуждены все 20 пунктов плана завершения войны в Украине.

"Президент Трамп мне сказал, что он проговорил... Пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил. Это важно, чтобы мы все были в одном контексте, и чтобы они проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы. И он сказал, на что Путин готов. Я об этом не хочу сейчас говорить детали. Но я сказал президенту, что для нас очень важно - это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями".

